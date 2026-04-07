Vikend za nama bio je rezervisan za jedan spektakularan događaj.

Na Zlatiboru je, u organizaciji Srpske Futsal Biznis Federacije održan prvi kompanijski šampionat naše zemlje u magičnoj igri na petoparcu, a do trofeja je stigla ekipa King Door iz Novog Pazara koja je u fenomenalnom finalnom okršaju bila bolja od Pavlos Gardena iz Leskovca sa 5:0.

Do trećeg mesta stigla je ekipa Aerodrom Nikola Tesla iz Beograda.

Turnir na Zlatiboru trajao je od trećeg do petog aprila i ovo je početak jedne fenomenalne priče koja će se proširiti i na region, Evropu, ali i svet.

Specijalni gosti na Prvenstvu Srbije u biznis futsalu bili su i delegati iz zemalja regiona, ali i sa Bliskog Istoka, te je dogovoreno i prvo Svetsko prvenstvo kompanija koje će se krajem godine održati na Zlatiboru i koje će okupiti veliki broj timova, igrača, kompanija i zaljubljenika u futsal sa svih krajeva planete.

Što se individualnih priznanja tiče, najbolji strelac sa pet pogodaka bio je Milan Grahovac, kapiten ekipe Aerodrom Nikola Tesla i trener KMF Hram iz Beograda, najbolji igrač bio je Delil Gološ iz tima King Door Novi Pazar, dok je trofej za najboljeg golmana otišao u ruke Miodragu Mladenoviću iz tima Pavlos Garden Leskovac.

Svi učesnici turnira Zlatibor su napustili puni utisaka i organizacija na čelu sa Dejanom Đedovićem uspela je u nameri da Srbiji donese jedan događaj o kom će se pričati i koji će tek rasti.

WFBA - Održana Skupština

Pored Prvenstva Srbije u biznis futsalu na Zlatiboru je održana i Skupština Svetske Futsal Biznis Asocijacije (World Futsal Business Association - WFBA) gde su postignuti načelni dogovori za predstojeće događaje koji će se odigrati na nivou čitave planete.

Najbolji strelac

Svoje utiske o turniru podelio je i najbolji strelac takmičenja, Milan Grahovac, poznat i kao Grale, kapiten ekipe Aerodrom Nikola Tesla.

- Zahvalio bih se Dejanu Đedoviću na sjajnoj organizaciji ova tri dana. Ovo fali Srbiji, sjajan futsal je bio! Napravili smo sjajan uspeh, ekipa sačinjena od zaposlenih sa Aerodroma Nikola Tesla stigla je do trećeg mesta, sticajem okolnosti ja sam bio najbolji strelac. Sjajan turnir, druženje... Ovaj turnir će imati našu podršku i u narednim godinama - rekao je Grahovac.

