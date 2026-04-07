ŽOZE MURINJO POTPUNO SLOMLJEN: "Nisam bio dovoljno dobar..."
Fudbaleri Benfike prokockali su poslednju šansu da uhvate priključak za Portom i Sportingom, a Žoze Murinjo je teško prihvatio poslednji remi sa Kasa Pijom.
Benfika je u ponedeljak uveče remizirala rezultatom 1:1, što je čak deveti remi Murinjove ekipe ove sezone, te je sada lider Porto sedam bodova ispred. Murinjo smatra da je to sada nedostižna prednost, a usput je i javno kritikovao neke igrače, koje nije imenovao.
"Propustili smo poslednju šansu i jasno je da smo ispali iz trke. Neke igrače ne želim više da stavljam u tim, ali neke stvari su iznad mene. Oni su deo ekipe. Možda bi bilo bolje da razumem njihovu vrednost, iako ih ne želim na terenu. Nisu to loši igrači, nego ja nisam bio dovoljno dobar da ih pretvorim u fudbalere koji će se boriti za titulu. Spoljni faktori i uticaji imaju i dalje veliki uticaj na ovu ligu. Mi smo naše šanse propustili, možda možemo da se borimo za drugo mesto. Uprkos tome, želim da ostanem ovde", rekao je Murinjo.
Ipak, njegov agent Žorž Mendeš ne slaže se sa Murinjom. On smatra da Benfika nije dovoljno dobra za njega i da treba da potraži opet novi klub. Nije poznato da li Murinjo ima ponuda, a uprkos činjenici da je već godinama u slobodnom padu, njegovo ime i dalje izaziva poštovanje u evropskom fudbalu.
Naravno, navijači na društvenim mrežama masovno poručuju upravi da ukoliko Murinjo odluči da ode, onda mora da dođe Ruben Amorim.
Ovo nije prvi put da se Amorim povezuje sa svojim bivšim klubom, doduše, u kom je okarakterisan kao izdajnik jer je kasnije postao legenda Sportinga.
Amorim je bez posla od kako je dobio otkaz u Mančester Junajtedu, a prethodno je ispisao istoriju sa Sportingom.
Čekamo rasplet, Murinjo ima ugovor do leta 2027. godine, ali po svemu sudeći će na kraju sezone sesti za sto sa Benfikom.
Kurir sport / Sportske.net
