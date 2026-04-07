Anderson je vodio reprezentaciju Švedske od juna 2016. do novembra 2023. godine, a od tada nema trenerski posao.

U knjizi koju je objavio, a koja ima naslov "To je bilo tada", on je pričao o raznim temama, a naravno da je deo bio posvećen Zlatanu Ibrahimoviću.

Bivši selektor je priznao da nije imao lepo mišljenje o Ibrahimoviću.

"Igra se sa medijima, što nas uništava, nešto što je zapravo smešno postaje bitno. Sedi na drugom kraju planete i samo priča sr*nja. Niko nije rekao da treba da ga uklonimo iz tima. Bilo je granica do kih smo išli, nekada smo se njima baš približili", poručio je Anderson u knjizi, a preneo je "Expressen".

Anderson je čak poručio da se nadao da će Ibrahimović završiti karijeru.

"Potom se diskusija o Zlatanu dodatno otvarala kako se Evropsko prvenstvo bližilo. Nisam mogao da čitam više o njemu. Rekao sam da bih voleo samo da prestane da igra. Ali mislim da je bilo fantastično što sa 39 godina igra na takvom nivou. To je izolovan fenomen. Ali da se uvek priča o tome da li će ili neće biti u reprezentaciji, to je zaista postajalo zamarajuće. Njegova igranka sa medijima je za mene bila nepotrebna. Znao sam da se to nikada neće završiti".

Otkrio je i da je drastično promenio mišljenje o legendarnom fudbaleru. Prisetio se i jednog razgovora sa Zlatanovom partnerkom.

"Helena, Zlatanova žena, rekla je: 'Vodi Zlatana na okupljanja'. U pravu je. Bez obzira na to da li igra ili ne, doprineće".

Jane Anderson je rođen 29. septembra 1962. godine u Halmštadu, a trenerskim poslom je krenuo da se bavi prilično rano, a čitavu karijeru je proveo u Švedskoj.

Sa 28 godina je u Aletsu imao ulogu trener-igrač, a 1990 je postao pomoćnik u Halmštadu.

Od 1993. do 1999. godine je bio šef stručnog štaba Laholmsa, a 2000. se vratio u Halmštad da bude ponovo pomoćni trener, a od 2003. do 2009. godine je Halmštad kao glavni trener.

Usledila je epizoda u Orgilu, a onda pet godina u Norkopingu, pre nego što je 2016. godine postao selektor Švedske koju je vodio na Evropskim prvenstvima 2016. i 2020. godine i na Svetskom prvenstvu 2018. godine.

