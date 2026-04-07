Slušaj vest

U drugoj epizodi fokus je bio na utakmici protiv Partizana, Čukarički je u Humskoj osvojio veliki bod (0:0), kojim je i definitivno obezbedio plasman u plej-of Super lige Srbije.

Jedan od junaka tog susreta bio je golman Đorđe Nikolić, koji je govorio o toj utakmici, ali i onome što čeka njegovu ekipu u nastavku sezone, o konkurenciji na golu Brđana, uz napomenu da je malo nedostajalo da zbog povrede pre godinu dana i prekine karijeru…

FK Partizan - Čukarički Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Uspešan vikend imale su i mlađe kategorije Čukaričkog, omladinci su protiv OFK Vršca slavili sa 4:0, kadeti protiv istog rivala sa 5:0. Zanimljivo, u oba susreta postizani su het-trikovi, u ekipi koju sa klupe predvodi Mihajlo Trajković to je učinio Mateo Maravić, u ekipi do 17 godina Marka Mihajlovića to je pošlo za nogom Konstantinu Mladenoviću.

Pre nekoliko dana još jedan golman Čukaričkog bio je u fokusu. Lazar Kaličanin je otišao na pozajmicu u Kraun Legasi, razvojni tim MLS ligaša Šarlota, a pre polaska za SAD dao je intervju za emisiju „U ritmu Čuke“.

Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona"

Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.

Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.

Ne propustiteFudbalČUKARIČKI SA IGRAČEM MANJE ODNEO BOD IZ HUMSKE! Partizan ponovo kiksnuo, crno-beli nisu uspeli da se vrate na drugo mesto!
PARTIZAN-CUKARICKI_08.JPG
FudbalSRĐAN BLAGOJEVIĆ O SITUACIJI U PARTIZANU: "Jasno nam je šta se dešava..."
Srđan Blagojević i Predrag Mijatović
Fudbal"SA NESTRPLJENJEM OČEKUJEMO MEČ PROTIV PARTIZANA" Marko Jakšić najavio meč u Humskoj: Nama će uvek očekivanja biti najveća!
Marko Jakšić Čukarički 3.jpg
FudbalTREĆI GOLMAN SA BRDA KOJI JE OTIŠAO U MLS LIGU! Kaličanin spakovao kofere i napustio Čukarički - potpisao ugovor sa Šarlotom!
CUKARICKI-TSC_101.JPG

Grobari priredili vatromet na utakmici Partizan - Čukarički Izvor: Kurir