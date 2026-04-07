DRUGA EPIZODA "U RITMU ČUKE": Nikolić o meču u Humskoj, het-trikovi Maravića i Mladenovića, oproštaj Kaličanina (VIDEO)
U drugoj epizodi fokus je bio na utakmici protiv Partizana, Čukarički je u Humskoj osvojio veliki bod (0:0), kojim je i definitivno obezbedio plasman u plej-of Super lige Srbije.
Jedan od junaka tog susreta bio je golman Đorđe Nikolić, koji je govorio o toj utakmici, ali i onome što čeka njegovu ekipu u nastavku sezone, o konkurenciji na golu Brđana, uz napomenu da je malo nedostajalo da zbog povrede pre godinu dana i prekine karijeru…
Uspešan vikend imale su i mlađe kategorije Čukaričkog, omladinci su protiv OFK Vršca slavili sa 4:0, kadeti protiv istog rivala sa 5:0. Zanimljivo, u oba susreta postizani su het-trikovi, u ekipi koju sa klupe predvodi Mihajlo Trajković to je učinio Mateo Maravić, u ekipi do 17 godina Marka Mihajlovića to je pošlo za nogom Konstantinu Mladenoviću.
Pre nekoliko dana još jedan golman Čukaričkog bio je u fokusu. Lazar Kaličanin je otišao na pozajmicu u Kraun Legasi, razvojni tim MLS ligaša Šarlota, a pre polaska za SAD dao je intervju za emisiju „U ritmu Čuke“.
