Dugogodišnji navijač Ajntrahta iz Frankfurta preminuo je u bolnici, u 87. godini, nekoliko sati nakon što je doživeo srčani zastoj na stadionu tokom utakmice Bundeslige, saopštio je taj fudbalski klub.

Stadion je utihnuo dok su bolničari pomagali čoveku, čije ime nije objavljeno, tokom drugog poluvremena utakmice između Ajntrahta i Kelna u nedelju.

Navijači Ajntrahta na utakmici protiv Kelna

"Ajntraht Frankfurt ima tužnu vest da je gledalac kome je bila potrebna hitna medicinska pomoć tokom drugog poluvremena utakmice na Uskrs protiv FK Kelna preminuo u bolnici u nedelju. Osamdesetsedmogodišnji muškarac, dugogodišnji član Ajntrahta i vlasnik sezonske karte, doživeo je srčani zastoj tokom utakmice. Iako je uspešno reanimiran na stadionu, njegovo stanje nije moglo biti stabilizovano.

Kada neko ode od nas pred našim očima, gotovo je nemoguće to opisati rečima. Porodica Ajntrahta je duboko ožalošćena. Naše misli i najdublje saučešće su uz njegovu porodicu i prijatelje. Izražavamo zahvalnost službama hitne pomoći koje su se u početku tako snažno, ali na kraju uzalud, borile da spasu život našeg navijača, kao i svim navijačima i posetiocima na njihovoj osetljivoj podršci tokom ovih napora". 

