"Ne zaboravimo da se prošle godine, u poslednja tri meseca sezone, u medijima pisalo da ću napustiti Napoli i otići u Juventus, zar ne? Mediji moraju nešto da napišu i jedino ispravno je da se moje ime nađe na listi potencijalnih kandidata. Da sam predsednik Saveza, uzeo bih sebe u obzir", rekao je Konte sinoć posle pobede Napolija protiv Milana u Seriji A, preneli su italijanski mediji.

Fudbalski savez Italije je prošle sednice sporazumno raskinuo ugovor sa selektorom Đenarom Gatuzom, nakon što reprezentacija nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo, treći put uzastopno.

Pre Gatuza, Fudbalski savez Italije je ostao i bez predsednika, pošto je Gabrijele Gravina podneo ostavku posle velikog pritiska.

Antonio Konte i Lautaro Martinez sukob na meču Napoli - Inter

Konte je naveo da bi sebe na listu potencijalnih naslednika Gatuta stavio "iz više razloga".

"Već sam radio u Savezu, poznajem okruženje. Bio bih počastvovan, jer je predstavljati svoju zemlju nešto divno. Svi dobro znate da mi je ostala još jedna godina ugovora sa Napolijem i da ću na kraju sezone sesti sa predsednikom da razgovaramo o budućnosti", rekao je Konte, koji je bio selektor Italije od 2014. do 2016. godine. ; Italija nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo, koje će se od 11. juna do 19. jula odigrati u SAD, Kanadi i Meksiku, nakon što je posle jedanaesteraca u finalu baraža u Zenici izgubila od Bosne i Hercegovine 1:4. Posle regularnog dela i produžetaka je bilo 1:1. ; "Razočaravajuće je što bi, da samo pobedili na penale i prošli na Svetsko prvenstvo, ljudi pričali o velikom dostignuću i o tome kako Italija igra sjajan fudbal. Nažalost, sada se u ovom sportu računaju samo rezultati", rekao je Konte.

On je istakao da "nešto ozbiljno mora da se uradi" nakon što Italija nije otišla na treće uzastopno Svetsko prvenstvo. ; "Sada se sve vidi kao katastrofa, ali čak i u katastrofama uvek postoji nešto što se može spasiti. Moramo da shvatimo da, ako stvari ne funkcionišu, onda one ostaju iste bez obzira da li smo se kvalifikovali ili ne. Da smo se kvalifikovali, isti oni koji sada kritikuju bi to nazvali trijumfom", rekao je Konte.

