Fudbaler Mančester junajteda Hari Megvajer potpisao je danas novi jednogodišnji ugovor sa tim klubom, sa mogućnošću produžetka na dodatnih 12 meseci.

"Igranje za Mančester junajted je najveća čast. To je odgovornost koja mene i moju porodicu čini ponosnim svakog dana", naveo je bivši kapiten Junajteda.

Hari Megvajer Foto: DARREN STAPLES / AFP / Profimedia, str / Xinhua News / Profimedia

Megvajer je prešao u Mančester junajted iz Lestera 2019. godine za 80 miliona funti, što je bio svetski rekord za transfer defanzivca. Odigrao je 266 utakmica za Junajted, osvojivši po trofej u Liga i FA kupu.

Delovalo je da će Megvajer 2023. godine napustiti Old Traford nakon što je izgubio poziciju, ali i kapitensku traku kod bivšeg trenera Erika ten Haga. Kasnije je imao ograničeno vreme pod vođstvom Rubena Amorina, ali je od postavljanja Majkla Kerika zaigrao bolje i pozvan je u reprezentaciju Engleske prvi put posle 18 meseci.

