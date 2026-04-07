LEGENDARNI FUDBALER ZAVRŠAVA KARIJERU: Kraj za Arona Remzija!
Aron Remzi, jedan od najvažnijih fudbalera u istoriji reprezentacije Velsa i čovek koji je ostavio traga igrajući i u Arsenalu, odlučio je da završi svoju profesionalnu karijeru.
Ovaj 35-godišnji fudbaler završava karijeru kao igrač meksičkog Pumasa.
Pričaće unucima kako je bio bitan u reprezentaciji na Evropskom prvenstvu 2016. godine kada je Vels igrao polufinale i kada je bio u timu prvenstva, a igrao je i na EP 2020. godine, kao i na Mundijalu 2022.
Remzi je svoju karijeru počeo u Kardifu, a od 2008-2019. godine je bio član Arsenala.
Igrao je za Juventus tri godine, kratko u Rendžersu, potom u Nici godinu dana da bi se 2023. godine vratio u Kardif, ali je 2025. godinu odlučio da provede u Meksiku.
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.
Kurir sport / Sportske.net
