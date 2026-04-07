Aron Remzi, jedan od najvažnijih fudbalera u istoriji reprezentacije Velsa i čovek koji je ostavio traga igrajući i u Arsenalu, odlučio je da završi svoju profesionalnu karijeru.

Ovaj 35-godišnji fudbaler završava karijeru kao igrač meksičkog Pumasa.

Aron Remzi Foto: Starsport, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA / Alessandro di Marco

Pričaće unucima kako je bio bitan u reprezentaciji na Evropskom prvenstvu 2016. godine kada je Vels igrao polufinale i kada je bio u timu prvenstva, a igrao je i na EP 2020. godine, kao i na Mundijalu 2022.

Remzi je svoju karijeru počeo u Kardifu, a od 2008-2019. godine je bio član Arsenala.

Igrao je za Juventus tri godine, kratko u Rendžersu, potom u Nici godinu dana da bi se 2023. godine vratio u Kardif, ali je 2025. godinu odlučio da provede u Meksiku.

