Bizarnu povredu doživeo je Dušan Vlahović tokom meča Juventusa i Đenove.

Torinska "stara dama" savladala je Đenovu sa 2:0, a Vlahović se povredio iako nije proveo ni minut na terenu! Srbin je bio na zagrevanju, trebalo je da uđe u igru, ali nije mogao pošto se požalio na povredu.

Vratio se na klupu, stavio led oko noge i sa bolnom grimasom na licu ispratio je ostatak meča.

Dušan Vlahović na zagrevanju tokom meča Juventus - Đenova

Sada je poznat i stepen Vlahovićeve povrede.

Prema navodima italijanskih medija, Srbin je u utorak ujutru bio na pregledima u Juventusovoj klinici gde je utvrđeno kako ima povredu (leziju) niskog stepena mišića soleusa.

Soleus je mišić koji se nalazi u listu noge, ispod gastroknemijusa, a kako se procenjuje, Vlahović bi mogao da izostane sa terena 20 do 30 dana, što znači da ga na terenu nećemo gledati do maja meseca!

Ovo je novi udarac, kako za Vlahovića i Juventus, tako i za reprezentaciju Srbije kojoj je napadač potreban u najboljoj formi.

Podestimo, Dušan Vlahović je ove sezone već bio duže odsutan zbog povrede prepona i nije bio na terenu sve do 21. marta kada je igrao protiv Sasuola.

Činilo se da su muke konačno prošle, ali sada se desio novi maler.

Vlahović je ove sezone na 18 mečeva u svim takmičenjima postigao šest, a namestio dva gola. Na kraju ove sezone ističe mu ugovor sa Juventusom, a da li će ostati u Torinu videćemo u narednim mesecima.

