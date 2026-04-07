USRED UTAKMICE SE OKRENUO PREMA TRIBINAMA, PA ZAKUCAO NAVIJAČA PESNICOM! Udarac u glavu će dugo pamtiti, a odmah je reagovalo obezbeđenje
Golman Enfild Tauna Džo Rajt je imao sukob sa navijačima na gostovanju svog tima Čelmsford sitiju, a jednog od njih je udario pesnicom u glavu.
Prema svedočenjima i snimku koji je brzo objavljen na društvenim mrežama, navijač Čelmsforda je tokom celog meča provocirao golmana verbalno, a neposredno pre nego što je dobio udarac je udario Rajta po glavi.
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.
Usledila je reakcija čuvara mreže koji se okrenuo i udario navijača pesnicom.
Utakmica je prekinuta na nekoliko minuta. Rajt je izveden sa terena uz pratnju obezbeđenja, sudije i osoblja domaćeg kluba. Kako arbitri nisu videli trenutak udarca, golmanu nije pokazan crveni karton, ali Fudbalski savez Engleske je odmah pokrenuo istragu.
Čelmsford je objavio da ima "video dokaz da je Džo Rajt udario navijača", ali je ta poruka ubrzo uklonjena.
