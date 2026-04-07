Golman Enfild Tauna Džo Rajt je imao sukob sa navijačima na gostovanju svog tima Čelmsford sitiju, a jednog od njih je udario pesnicom u glavu.

Prema svedočenjima i snimku koji je brzo objavljen na društvenim mrežama, navijač Čelmsforda je tokom celog meča provocirao golmana verbalno, a neposredno pre nego što je dobio udarac je udario Rajta po glavi.

Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona"

Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.

Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.

Usledila je reakcija čuvara mreže koji se okrenuo i udario navijača pesnicom.

Utakmica je prekinuta na nekoliko minuta. Rajt je izveden sa terena uz pratnju obezbeđenja, sudije i osoblja domaćeg kluba. Kako arbitri nisu videli trenutak udarca, golmanu nije pokazan crveni karton, ali Fudbalski savez Engleske je odmah pokrenuo istragu.

Čelmsford je objavio da ima "video dokaz da je Džo Rajt udario navijača", ali je ta poruka ubrzo uklonjena.

Pogledajte tu situaciju:

Ne propustiteFudbalŠTA SE DEŠAVA SA DUŠANOM VLAHOVIĆEM?! Otkriveni detalji BIZARNE POVREDE srpskog asa: Evo kolika ga pauza čeka - ovo NIKAKO NIJE DOBRO!
Dušan Vlahović na zagrevanju tokom meča Juventus - Đenova
FudbalLEGENDARNI FUDBALER ZAVRŠAVA KARIJERU: Kraj za Arona Remzija!
Aron Remzi
FudbalBUM! MEGVAJER PRODUŽIO UGOVOR SA MANČESTEROM! Štoper ostaje na Old Trafordu još godinu dana: "To je odgovornost koja mene i moju porodicu čini ponosnim..."
Hari Megvajer
FudbalČUVENI ZEMUNAC REKAO "NE" OZLOGLAŠENOM PABLU ESKOBARU! Dobio ponudu koju niko NIJE SMEO da odbije, a onda: Odveo me je u svoju vilu... Da li sam se uplašio?!
Vladica Popović Pablo Eskobar

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram