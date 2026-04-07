U kratkom saopštenju prosleđenom medijima, Radnički je zahvalio grčkom treneru na svetmu što je u prethodnom periodu uradio za klub i poželeo mu je mnogo sreće na privatnom i poslovnom planu.

Lemonis je 10. decembra predstavljen kao novi trener Radničkog i imao je cilj da izbori opstanak u Super ligi, pošto je preuzeo ekipu koja je bila u zoni ispadanja.

Predvodio je ekipu do sedam uzastopnih utakmica bez poraza, od kojih su bile četiri vezane pobede.

Međutim, Radnički je u poslednje četiri utakmice bez pobede, od kojih je pretrpeo tri uzastopna poraza i kolo pre kraja regularnog dela Super lige nalazi se u plej-aut zoni, na 13. mestu na tabeli sa 33 boda.

U 30. kolu Super lige Radnički će u sredu igrati u Novom Sadu protiv Vojvodine.

