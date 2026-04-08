VELIKA KONFERENCIJA O BUDUĆNOSTI SRPSKOG FUDBALA! Učestvuju: legendarni as Liverpula, Peđa Mijatović, selektori, bivši direktor Barselone...
Eminentni stručnjaci, sportska elita, aktuelni i bivši istaknuti sportisti, ljudi na pozicijama s kojih utiču na kontinuirani rast i razvoj ovog sporta podeliće svoju ekspertizu, s fokusom na priču o razvojnom putu najmlađih – od njihovih dečjih snova do stvaranja dobrih fudbalera, velikih igrača, pa i onih koje istorija fudbala pamti.
O podršci koja im je potrebna na tom putu, institucionalnoj, ali i emocionalnoj, o uslovima za napredovanje koje im je potrebno obezbediti, o znanju koje im je potrebno preneti, o najsavremenijim metodama rada u fudbalu, govoriće oni koji imaju najbolje kompetencije za to.
Ovaj događaj je od izuzetnog značaja za srpski fudbal i budućnost srpskog sporta generalno.
BAS Beogradska autobuska stanica, Auto Čačak Promet i Fudbalski klub Vojvodina.
Ranko Stojić, direktor za strategiju i razvoj FSS-a komentariše saradnju sa Kurirom i značaj ove konferencije:
- Veliko mi je zadovoljstvo što je je pokrenuta jedna ovakva inicijativa. Nisam bio iznenađen predlogom, jer je Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira, neko ko je vrlo upućen u prilike u sportu, posvećen mu je i veliki je entuzijasta. Izuzetno je značajno pokretanje ovakve teme. Očekivanja od konferencije pred nama su realno velika. Velike teme koje ćemo obraditi, uz privilegiju da učesnici panela budu vrhunska imena, ljudi koji poseduju tri najznačajnije komponente: znanje, iskustvo i entuzijazam i koji svojim radom dokazuju da samo organizovani sistem daje rezultate, u kratkom roku, još značajnije, na duži rok. Ovaj skup možemo tretirati kao internacionalnu stvar, jer ćemo imati priliku da čujemo i ljude iz drugih sistema, izvan okvira Srbije, i da pokažemo da stremimo tome da ih sustignemo, stanemo rame uz rame sa njima, pa da ih i prestignemo. Da postoji želja i cilj da postanemo referenca drugima, kao primer dobre prakse.
Urednik sportske redakcije Kurira, Miloš Bjelinić, kaže:
- Prethodnih meseci, tokom kojih smo posetili sve najveće fudbalske akademije u Srbiji i predstavili u seriji tekstova njihov rad, videli smo koliko je apsolutno svima bilo značajno ono što radimo kontinuirano u sportskoj redakciji Kurira. Pokretanje velike priče o radu akademija, organizaciji, celokupnom sistemu omladinskog fudbala od ključne je važnosti za budućnost. Jaka omladinska škola znači i jak srpski fudbal. Zajedničkim radom svih bitnih faktora u našem fudbalu to možemo da postignemo. Ova konferencija je samo prva u nizu projekata vezanih za budućnost srpskog fudbala – ističe Miloš Bjelinić.
Konferencija se sastoji iz pet panela:
PANEL 1: SRPSKI OMLADINSKI FUDBAL – KAKVA NAM JE BUDUĆNOST?
PANEL 2: FUDBALSKI IDENTITET NACIONALNIH SELEKCIJA
PANEL 3: DAME IMAJU REČ – ŽENSKI FUDBAL
PANEL 4: PUT EVROPSKOG I SVETSKOG FUDBALA – UEFA i FIFA, iskustva i smernice
PANEL 5: EL KLASIKO – ŠPANSKA ŠKOLA FUDBALA