ROMANTIČARI SE VRAĆAJU KUĆI! Spektakl na Karaburmi - ulaz slobodan!
OFK Beograd se posle tri godine vraćaju na Karaburmu. Fudbaleri OFK Beograda će sve naredne utakmice kao domaćini igrati na renoviranom Omladinskom stadionu.
"Ulaz na duel OFK Beograd - Radnik i naš zvaničan povratak kući biće besplatan. U četvrtak, 9. aprila od 17.30 sati biće otvorena blagajna Zapad (iznad kružnog toka) gde se mogu preuzeti besplatne ulaznice", objavio je OFK Beograd na društvenoj mreži Instagram.
Fudbaleri OFK Beograda se nalaze na šestom mestu na tabeli SLS sa 39 bodova, dok je Radnik na osmoj poziciji sa 35.
