REAL - BAJERN: Nestvaran promašaj gostiju, Upamekano se žestoko obrukao
Fudbaleri Reala dočekuju od 21 čas Bajern u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona.
Biće ovo duel ekipa koje su se najčešće sastajale u istoriji ovog takmičenja.
Real i Bajern su igrali 28 puta, a Madriđani trenutno vode sa 13 - 11, uz četiri nerešene utakmice. Gol-razlika je 45:42.
U isto vreme u Lisabonu igraju Sporting i Arsenal.
U sredu se sastaju Barselona i Atletiko, odnosno PSŽ i Liverpul.
16' - Prva velika prilika za Real
Izvanredno dodavanje Arde Gulera, Mbape je izbio sam ispred Nojera, ali iskosa sa leve strane, pa je Nojer uspeo da uđe u šut.
9' - Nestvaran promašaj Upamekana
Čak četvorica igrača Bajerna bili su na dva metra od gola Reala, a defanzivac gostiju nije uspeo da ugura loptu u mrežu.
Neverovatan promašaj.
Počela je utakmica
Ne treba pominjati da je stadion "Santjago Bernabeu" ispunjen do poslednjeg mesta.
Istorijski meč
Takođe, večeras se sastaju timovi koji su osvojili 21 titulu, Madriđani su daleko uspešniji sa 15 trofeja. Real ima i tri izgubljena finala, dok Bajern na šest titula ima pet izgubljenih finala.
