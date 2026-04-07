TORCIDA PONOVO SPREMALA KRVAVU SAČEKUŠU: Policija pohapsila huligane u poslednji čas!
Srećom policija im je osujetila poslednju akciju koju su pripremali.
Naime kako se navodi na sajtu "hooligans.cz", policija je uočila navijača Hajduka na putu blizu Dugopolja i Biska, a procenjeno je da je bilo oko 80 pripadnika Torcide.
Oni su spremali "sačekušu" navijačima Šibenika, "Funcutima", koji su putovali u Metković.
Međutim, nakon što je policija primetila Torcidu koja sprema "sačekušu", Funcuti su zaustavljeni na svom putu, dok je 14 pripadnika Torcide uhapšeno.
Podsetimo, Torcida je jednu od najupečatljivijih "sačekuša" u poslednje vreme imala pre nekoliko meseci kada je u Tuzli ispred aerodroma sačekala navijače Crvene zvezde, posle čega je došlo do krvave tuče, posle koje je pohapšen veliki broj hrvatskih pristalica.
Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona"
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.