SPORTING - ARSENAL: Tobdžije napadaju u Lisabonu
Fudbaleri Sportinga dočekuju Arsenal u Lisabonu u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige šampiona.
16. minut - Inicijativa Arsenala u Lisabonu
Tobdžije napadaju u Lisabonu,par opasnih situacija pred golom Sportinga, još uvel bez golova.
Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona"
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama.
Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.
Sastavi:
Sporting: Silva, Fresneda, Diomande, Inasio, Arauho, Simoeš, Morita, Katamo, Trinkao, Gonšalveš, Luis Suarez.
Arsenal: Raja, Vajt, Gabrijel, Saliba, Kalafiori, Zubimendi, Rajs, Odegard, Madueke, Trosar, Đokereš.
Arsenal uzdrman
Arsenal je bio bolji od Leverkuzena (1:1, 2:0). Tobdžije su do pre samo 15 dana bile u igri za sva četiri trofeja, ali su doživela dva bolna udarca u kupovima. Najpre su u finalu Liga kupa, poraženi od Mančester sitija(0:2), a pravu senzaciju priredio je drugoligaš Sautempton koji je izbacio "tobdžije" u četvrtfinalu FA kupa sa 2:1.
Arsenal je lider Premijer lige sa devet bodova više od Mančester sitija, ali i utakmicom više.