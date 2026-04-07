21:20

16. minut - Inicijativa Arsenala u Lisabonu

Tobdžije napadaju u Lisabonu,par opasnih situacija pred golom  Sportinga, još uvel bez golova.

20:59

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč u Lisabonu,

20:50

20:22

Sastavi:

Sporting: Silva, Fresneda, Diomande, Inasio, Arauho, Simoeš, Morita, Katamo, Trinkao, Gonšalveš, Luis Suarez.

Arsenal: Raja, Vajt, Gabrijel, Saliba, Kalafiori, Zubimendi, Rajs, Odegard, Madueke, Trosar, Đokereš.

18:24

Arsenal uzdrman

Arsenal je bio bolji od Leverkuzena (1:1, 2:0). Tobdžije su do pre samo 15 dana bile u igri za sva četiri trofeja, ali su doživela dva bolna udarca u kupovima. Najpre su u finalu Liga kupa, poraženi od Mančester sitija(0:2), a pravu senzaciju priredio je drugoligaš Sautempton koji je izbacio "tobdžije" u četvrtfinalu FA kupa sa 2:1.

Arsenal je lider Premijer lige sa devet bodova više od Mančester sitija, ali i utakmicom više.

18:20

Sporting nakon fantastičnog preokreta u četvrtfinalu

Sporting je u osmini finala izbacio Bode Glimt posle fantastičnog preokreta.(0:3, 5:0)