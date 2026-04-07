ŠPANIJA NA UDARU FIFA: Postupak protiv Fudbalskog saveza zbog uvreda navijača
Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) pokrenula je disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza Španije, zbog incidenata koji su se dogodili na prijateljskoj utakmici protiv Egipta, preneli su danas španski mediji.
Svetska kuća fudbala saopštila je da će biti istraživani povici sa tribina "ko ne skače, musliman je", koji su se čuli tokom meča, navodi se u dopisu dostavljenom španskom savezu, prenosi španska Marka.
Na stadionu RCDE u Barseloni, desetak minuta nakon prvog zvižduka, deo publike započeo je sporno skandiranje, koje se ubrzo proširilo po tribinama. Isti povici ponovljeni su i nekoliko minuta kasnije.
Tokom poluvremena na video-bimu prikazana je poruka kojom se podseća da zakon o sprečavanju nasilja u sportu zabranjuje i kažnjava učestvovanje u nasilnim, ksenofobičnim, homofobičnim i rasističkim aktima, dok je preko razglasa upućen apel navijačima da se uzdrže od neprimerenog ponašanja.
Slična situacija ponovila se i u drugom poluvremenu, ali je ovoga puta veći deo publike reagovao negodovanjem, nakon čega je upozorenje ponovo emitovano. Fudbalski savez Španije je u međuvremenu na društvenim mrežama osudio svaki oblik rasizma i nasilja na stadionima.
Uoči utakmice deo publike je zviždao himni Egipta, a zabeležene su i uvrede upućene španskom premijeru Pedru Sančesu.
Incidenti su izazvali oštre reakcije vlasti, političkih partija, kao i islamske zajednice i fudbalske javnosti. Među onima koji su se oglasili bio je i mladi španski reprezentativac Lamine Jamal, koji je poručio da su takvi povici nepoštovanje i neprihvatljivi.
"Ja sam musliman i ponosan na to. Razumem da nije bilo lično usmereno ka meni, ali je i dalje uvredljivo. Fudbal je za uživanje i podršku, a ne za vređanje ljudi zbog njihove vere ili identiteta", naveo je Jamal.