Na velikom prestižnom turniru "Ravenna cup 2026" u Italiji naš klub ostvario je veliki uspeh.

Ekipe učesnice ovog turnira su bili velikani poput Sampdorije, Juventusa, Lacija, Torina, Komo, Udineze, Bolonja, Ravena i razne druge ekipe iz regiona.

Olimpik i Srbiju na ovom turniru predstavljale su tri generacije:

Mladi fudbaleri, rođeni 2015. godine podeljeni su bili u "A" i "B" ekipu, kao i 2016. i generacija 2017.

Turnir je trajao tri takmičarska dana. U generacijama 2015. i 2016. godište bilo je 36 ekipa, koje su bile podeljene u tri grupe i samo prvoplasirane ekipe išle su u završni finalni trijangl.

U generaciji 2017. godište "Campo A" je titula za najbolje tri prvoplasirane ekipe od ukupno devet ekipa, a Olimpik je zauzeo drugo mesto u "Campo A" takmičenju.

Naša generacija 2015. godište bila je podeljena u dve ekipe "A" i "B" i na žalost pored jake konkurencije nisu uspele da se probiju do završnice.

Generacija 2016. godište takođe je bila podeljena na dve ekipe "A" i "B". "B" ekipa Olimpika nije prošla grupu, dok je "A" ekipa izbacila direktnog konkurenta, Sampdoriju i tako ušla u finalni trijangl!

Finalni trijang je bio sastavljen od prvaka tri grupe, a to su bile ekipe Koma, Udinezea i Olimpika iz Beograda.

Olimpik je izgubio od Koma sa 4:0, dok je sa Udinezeom remizirao 1:1.

Komo i Udineze u borbi za prvo mesto odigrali su 3:3 i samim tim po broju bodova Komo je postao šampion. Udineze je zauzeo drugo mesto, a Olimpik je završio na trećem mestu, na šta su u klubu jako ponosni - jer su dečaci pokazali želju, borbu i fudbalsko znanje tokom celog turnira.

Misija Olimpika bila je svakako uspešna. Približili smo deci osećaj velikog takmičenja, omogućili smo im druženje sa decom iz cele Evrope i tri dana pravog fudbala.

"Ponosni smo na sve drugare, trenere i roditelje koji su bili deo ovog prelepog životnog iskustva", naveli su iz kluba.

