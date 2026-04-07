Slušaj vest

Prema navodima medija, Mirčea Lučesku je preminuo ovog utorka, 7. aprila, nakon što je proglašena moždana smrt.

1/9 Vidi galeriju Mirčea Lučesku Foto: Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Alex Nicodim/NurPhoto / Shutters

Iskusni trener je u petak doživeo srčani udar, nakon čega je hitno hospitalizovan i stavljen u indukovanu komu. Uprkos naporima lekara, njegovo stanje se pogoršalo, a tokom noći je potvrđen smrtni ishod.

Lučesku je u nedelju primljen u bolnicu nakon što mu je pozlilo na sastanku sa igračima uoči treninga i problema sa srcem, tri dana pošto je njegova ekipa izgubila od Turske 0:1 u polufinalu baraža za Svetsko prvenstvo.

Velika konferencija Kurir sporta i FSS - "Put šampiona" Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) u sredu, 8. aprila, organizuju veliku konferenciju "Put šampiona" posvećenu razvoju omladinskog fudbala. Ovaj događaj publika će moći da prati uživo na portalu Kurir.rs od 10 časova, a najvažnije momente i zaključke i u tekstovima i prilozima koje ćemo objavljivati na Kurirovom sajtu, televiziji, u dnevnim novinama i na društvenim mrežama. Ekskluzivni gosti iz UEFA, FIFA, pet panela, svi bitni faktori srpskog fudbala i još mnogo toga čeka Vas u sredu uživo na Kuriru.

Savez je naveo da je 80-godišnjem treneru ponudio posao u organizaciji, a da je počeo potragu za novim selektorom.

Lučesku je kao kapiten predvodio reprezentaciju Rumunije na Svetskom prvenstvu 1970. godine u Brazilu, a u svom prvom selektorskom mandatu vodio je državni tim na debiju na Evropskom prvenstvu 1984. godine.

Trenirao je brojne klubove u Italiji, Turskoj i Ukrajini.

Posle 38 godina vratio se na mesto selektora kako bi pomogao Rumuniji da se plasira na Svetsko prvenstvo koje se ovog leta održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Prvi zdravstveni problemi pojavili su se tokom okupljanja Rumunije, kada je Lučeskuu pozlilo uoči treninga pred prijateljsku utakmicu protiv Slovačke (0:2), kojoj nije prisustvovao. Ubrzo je prebačen u bolnicu, gde je 3. aprila doživeo srčani udar, od kojeg se nije oporavio.

"Duboko smo ožalošćeni zbog vesti o odlasku Mirčee Lučeskua. Počivaj u miru, Luče, nikada te nećemo zaboraviti", napisao je na društvenoj mreži X njegov nekadašnji klub turski Galatasaraj.

Njegova smrt dolazi svega nekoliko dana nakon završetka drugog mandata na klupi Rumunije. Selektorsku funkciju napustio je posle neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026, nakon poraza od Turske (0:1 u Istanbulu). Na mesto selektora imenovan je u avgustu 2024. godine.

Lučesku je i ranije ove godine imao zdravstvenih problema, a lekari iz Rumunije i Belgije savetovali su mu da prekine trenersku karijeru.

Tokom bogate karijere popularni "Il Luče" osvojio je ukupno 37 trofeja, čime se nalazi na trećem mestu večne liste, iza Aleka Fergusona i Pepa Gvardiola.

Jedan od najznačajnijih perioda njegove karijere vezan je za Šahtjor, klub koji je potpuno transformisao i sa kojim je osvojio osam titula prvaka Ukrajine, kao i Kup Uefa 2009.

Veliki trag ostavio je i u Turskoj, gde je sa Galatasarajem i Bešiktašem osvajao šampionske titule, dok je sa Galatasarajem 2000. godine stigao i do trofeja Superkup Evrope 2000.

U domovini je bio šampion sa Dinamom iz Bukurešt i Rapidom iz Bukurešta, potvrdivši status jednog od najvećih trenera u istoriji rumunskog fudbala.

Tokom karijere vodio je brojne klubove, među kojima su Inter, Zenit Sankt Peterburg i Dinamo Kijev, kao i reprezentaciju Turske.