PREMINUO MIRČEA LUČESKU: Slavni trener nije izdržao! Pozlilo mu posle poraza u baražu za Mundijal
Prema navodima medija, Mirčea Lučesku je preminuo ovog utorka, 7. aprila, nakon što je proglašena moždana smrt.
Iskusni trener je u petak doživeo srčani udar, nakon čega je hitno hospitalizovan i stavljen u indukovanu komu. Uprkos naporima lekara, njegovo stanje se pogoršalo, a tokom noći je potvrđen smrtni ishod.
Lučesku je u nedelju primljen u bolnicu nakon što mu je pozlilo na sastanku sa igračima uoči treninga i problema sa srcem, tri dana pošto je njegova ekipa izgubila od Turske 0:1 u polufinalu baraža za Svetsko prvenstvo.
Savez je naveo da je 80-godišnjem treneru ponudio posao u organizaciji, a da je počeo potragu za novim selektorom.
Lučesku je kao kapiten predvodio reprezentaciju Rumunije na Svetskom prvenstvu 1970. godine u Brazilu, a u svom prvom selektorskom mandatu vodio je državni tim na debiju na Evropskom prvenstvu 1984. godine.
Trenirao je brojne klubove u Italiji, Turskoj i Ukrajini.
Posle 38 godina vratio se na mesto selektora kako bi pomogao Rumuniji da se plasira na Svetsko prvenstvo koje se ovog leta održava u SAD, Kanadi i Meksiku.
Prvi zdravstveni problemi pojavili su se tokom okupljanja Rumunije, kada je Lučeskuu pozlilo uoči treninga pred prijateljsku utakmicu protiv Slovačke (0:2), kojoj nije prisustvovao. Ubrzo je prebačen u bolnicu, gde je 3. aprila doživeo srčani udar, od kojeg se nije oporavio.
"Duboko smo ožalošćeni zbog vesti o odlasku Mirčee Lučeskua. Počivaj u miru, Luče, nikada te nećemo zaboraviti", napisao je na društvenoj mreži X njegov nekadašnji klub turski Galatasaraj.
Njegova smrt dolazi svega nekoliko dana nakon završetka drugog mandata na klupi Rumunije. Selektorsku funkciju napustio je posle neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026, nakon poraza od Turske (0:1 u Istanbulu). Na mesto selektora imenovan je u avgustu 2024. godine.
Lučesku je i ranije ove godine imao zdravstvenih problema, a lekari iz Rumunije i Belgije savetovali su mu da prekine trenersku karijeru.
Tokom bogate karijere popularni "Il Luče" osvojio je ukupno 37 trofeja, čime se nalazi na trećem mestu večne liste, iza Aleka Fergusona i Pepa Gvardiola.
Jedan od najznačajnijih perioda njegove karijere vezan je za Šahtjor, klub koji je potpuno transformisao i sa kojim je osvojio osam titula prvaka Ukrajine, kao i Kup Uefa 2009.
Veliki trag ostavio je i u Turskoj, gde je sa Galatasarajem i Bešiktašem osvajao šampionske titule, dok je sa Galatasarajem 2000. godine stigao i do trofeja Superkup Evrope 2000.
U domovini je bio šampion sa Dinamom iz Bukurešt i Rapidom iz Bukurešta, potvrdivši status jednog od najvećih trenera u istoriji rumunskog fudbala.
Tokom karijere vodio je brojne klubove, među kojima su Inter, Zenit Sankt Peterburg i Dinamo Kijev, kao i reprezentaciju Turske.
Njegov prvi mandat na klupi reprezentacije Rumunije početkom osamdesetih godina ostao je upamćen kao istorijski, pošto je pod njegovim vođstvom izboren plasman na Evropsko prvenstvo 1984, što je bio prvi nastup Rumunije na završnom turniru kontinentalnog šampionata.