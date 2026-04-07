KO JE BIO MIRČEA LUČESKU? Legenda Šahtjora i rumunskog fudbala, komšije ga neće nikada zaboraviti!
Prema navodima medija, Mirčea Lučesku je preminuo ovog utorka, 7. aprila, nakon što je proglašena moždana smrt.
Iskusni trener je u petak doživeo srčani udar, nakon čega je hitno hospitalizovan i stavljen u indukovanu komu. Uprkos naporima lekara, njegovo stanje se pogoršalo, a tokom noći je potvrđen smrtni ishod.
Lučesku je u nedelju primljen u bolnicu nakon što mu je pozlilo na sastanku sa igračima uoči treninga i problema sa srcem, tri dana pošto je njegova ekipa izgubila od Turske 0:1 u polufinalu baraža za Svetsko prvenstvo.
Igračku karijeru je počeo u Dinamu iz Bukurešta, gde je igrao dve godine, a dve sezone je proveo na pozajmici u Stintu iz Bukurešta. Od povratka, proveo je u Dinamu 12 godina i osvojio šest titula šampiona Rumunije. Postao je i najstariji igrač u istoriji Prve lige Rumunije, i to kada je kao trener-igrač nastupio protiv Sportul Studencke
Na početku trenerske karijer predvodio je Korvinul iz Hunedoare, da bi potom bio selektor Rumunije na Svetskom prvenstvu 1984. godine. Vodio je Brešu, Pizu, Ređijanu, Rapid iz Bukurešta i Inter, sve dok 200. godine nije prešao u Galatasaraj i sa njim osvojio Superkup Evrope, pobedivši u finalu Real Madrid.
Najviše se istakao kao trener Šahtjora iz Donjecka, a ukrajinski klub je predvodio čak osam godina. Zbog svojih uspeha je dobio i titulu počasnog građanina Donjecka. Mirčea Lučesku je 2009. godine osvojio Kup Uefa sa Šahtjorom, igrao četvrtfinale Lige šampiona protiv Barselone dve godine kasnije, a u poslednjoj sezoni je vodio tim do polufinala Lige Evrope. Osam puta je bio šampion Ukrajine, osvojio je i šest puta nacionalni Kup.
Predvodio je kasnije Zenit, pa reprezentaciju Turske, tri godine je bio trener Dinama iz Kijeva, dok je poslednje dane života proveo kao selektor svoje Rumunije.
