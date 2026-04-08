POBUNA NA OSTRVU: Navijači Engleske i Škotske suočeni sa visokim cenama karata za Mundijal
Navijači reprezentacija Engleske i Škotske koji žele da dođu do ulaznica za predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu suočavaju se sa znatno uvećanim cenama na zvaničnoj platformi za preprodaju karata pod okriljem Fifa, preneli su danas britanski mediji.
Prema dostupnim podacima, do utorka je bilo oglašeno 6.135 ulaznica za šest utakmica grupne faze u kojima učestvuju ove dve selekcije.
Fifa trenutno ne prodaje direktno karte za te mečeve, a nije poznato da li su rasprodate, iako postoji mogućnost da će dodatni kontingent biti pušten u prodaju u narednim nedeljama.
Zbog takve situacije, navijači su primorani da biraju između kupovine skupljih karata putem preprodaje ili čekanja eventualne nove zvanične distribucije.
Dodatno, Fifa naplaćuje ukupnu proviziju od 30 odsto po transakciji, po 15 procenata od kupca i prodavca, dok cenu ulaznica određuju sami prodavci, odnosno oni koji su ih prethodno kupili u jednoj od faza prodaje.
Prema analizi Bi Bi Si-ja, očekuje se da će navijači morati da izdvoje značajno više novca nego što su bile prvobitne cene kako bi prisustvovali utakmicama ovog leta.