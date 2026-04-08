EVROPA PODRHTAVA: Španija gori pred lokalni derbi, šampion dočekuje Liverpul! Evo gde možete da gledate utakmice Lige šampiona
Preostale dve utakmice četvrtfinala Lige šampiona igraju se danas.
Od 21 čas Barselona dočekuje Atletiko iz Madrida, dok Pari Sen Žermen dočekuje Liverpul.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalima Arena Sport Premium, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
U prve dve utakmice četvrtfinala, gosti su se sladili. Bajern je u Madridu savladao Real sa 2:1, a Arsenal u Lisabonu savladao Sporting sa 1:0.