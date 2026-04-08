Veliki uspeh ostvarila je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasmanom na Svetsko prvenstvo.

Ipak, prava bura se digla jer na meču baraža protiv Italije, ali i još nekim utakmicama, u sastavu BiH nije bilo srpskih fudbalera!

Prvi čovek tamošnjeg Fudbalskog saveza, Vico Zeljković, morao je da se oglasi zbog ove teme.

- Urađen je veliki rezultat i umesto da je to u fokusu, jer je četverostruki svetski prvak izbačen u baražu, odmah se okreću neke stvari. Te činjenice nisu tačne. Moramo razdvojiti neke stvari. Ovo je fudbal i ne mešamo politiku i sport. Tu treba da igraju najbolji igrači i igrači s najvećim kvalitetom. Svi koji žele da igraju, svi su u opticaju i na radaru su - rekao je Zeljković dok je gostovao na "ATV", pa dodao:

- U stručnom štabu su pored Sergeja Barbareza, Ninoslav Milenković i Siniša Mrkobrada, pripadnici srpskog naroda. Barbarezov je otac takođe Srbin. Glupo mi je pričati o takvim temama, ko je ko. Jovo Lukić je bio pozvan, isključivo je igračka stvar to što je bio na tribinama za obe utakmice jer je imao povređenu ruku i s povredom je stigao na okupljanje. Nažalost, te stvari su prosto takve na ovim prostorima. Moramo raditi posao odgovorno i imati jasnu viziju i plan.

Objašnjenja zbog čega nema Radeta Krunića i još nekih igrača u timu BiH, Zeljković ipak nije dao.

Podsetimo, Bosna i Hercegovina će na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi igrati u grupi u kojoj su Švajcarska, Kanada i Katar.

