Slušaj vest

Lider šampionata, ekipa Crvene zvezde će sutra od 19.00 na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti Spartak sa željom da nastavi seriju pobeda. Crveno-beli su prvi na tabeli sa 72 boda, dok je tim iz Subotice pretposlednji sa 21 bodom.

Dva sata ranije na teren će izaći fudbaleri domaćeg Novog Pazara i Partizana. Novi Pazar je tri kola bez pobede i peti je tim lige sa 47 bodova, dok je Partizan trenutno treći sa 58 bodova.

Crno-beli imaju bod manje od drugoplasirane Vojvodine, koja će u ovom kolu dočekati niški Radnički, koji je na 13. poziciji na tabeli sa 33 boda. Taj meč je na programu danas od 18.00 na "Karađorđu".

1/11 Vidi galeriju FK Partizan - Čukarički Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Poslednje kolo regularnog dela sezone Super lige Srbije počinje danas od 17.00 kada će Javor dočekati Železničar, a TSC ekipu IMT-a. Poslednji meč današnjeg programa počinje u 19.00 kada će u Lučanima snage odmeriti fudbaleri Mladosti i Napretka.

Osim mečeva Crvene zvezde i Partizana, sutra se igraju još dva - Čukarički će od 19.00 dočekati Radnički 1923, a OFK Beograd ekipu Radnika u istom terminu.

Parovi 30. kola Super lige Srbije:

Danas: Javor - Železničar (17.00) TSC - IMT (17.00) Vojvodina - Radnički Niš (18.00) Mladost - Napredak (19.00) Sutra: ; Novi Pazar - Partizan (17.00) Crvena Zvezda - Spartak (19.00) Čukarički - Radnički 1923 (19.00) OFK Beograd - Radnik (19.00)