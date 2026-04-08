ZAVRŠAVA SE REGULARNI DEO SEZONE U SUPER LIGI SRBIJE! Zvezda dočekuje Spartak, Partizan gostuje Novom Pazaru
Lider šampionata, ekipa Crvene zvezde će sutra od 19.00 na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti Spartak sa željom da nastavi seriju pobeda. Crveno-beli su prvi na tabeli sa 72 boda, dok je tim iz Subotice pretposlednji sa 21 bodom.
Dva sata ranije na teren će izaći fudbaleri domaćeg Novog Pazara i Partizana. Novi Pazar je tri kola bez pobede i peti je tim lige sa 47 bodova, dok je Partizan trenutno treći sa 58 bodova.
Crno-beli imaju bod manje od drugoplasirane Vojvodine, koja će u ovom kolu dočekati niški Radnički, koji je na 13. poziciji na tabeli sa 33 boda. Taj meč je na programu danas od 18.00 na "Karađorđu".
Poslednje kolo regularnog dela sezone Super lige Srbije počinje danas od 17.00 kada će Javor dočekati Železničar, a TSC ekipu IMT-a. Poslednji meč današnjeg programa počinje u 19.00 kada će u Lučanima snage odmeriti fudbaleri Mladosti i Napretka.
Osim mečeva Crvene zvezde i Partizana, sutra se igraju još dva - Čukarički će od 19.00 dočekati Radnički 1923, a OFK Beograd ekipu Radnika u istom terminu.
Parovi 30. kola Super lige Srbije:
Danas: Javor - Železničar (17.00) TSC - IMT (17.00) Vojvodina - Radnički Niš (18.00) Mladost - Napredak (19.00) Sutra: ; Novi Pazar - Partizan (17.00) Crvena Zvezda - Spartak (19.00) Čukarički - Radnički 1923 (19.00) OFK Beograd - Radnik (19.00)