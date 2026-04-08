Fudbaler Bajerna iz Minhena Hari Kejn rekao je da je njegova ekipa u dobroj poziciji pred revanš četvrtfinala Lige šampiona protiv Real Madrida, ali da ima prednost od samo jednog gola i da mora da ostane fokusirana.

"Doći u Madrid i pobediti je uvek teško, ali mislim da smo odigrali neke zaista dobre stvari i sigurno da postoje oblasti u Kojima smo mogli još bolje. U dobroj smo poziciji, ali prednost je jedan gol i sve se može brzo promeniti, tako da moramo da ostanemo fokusirani", rekao je Kejn posle utakmice.

Golove za šampiona Nemačke postigli su Luis Dijas u 41. i Hari Kejn u 46. minutu, dok je jedini pogodak za Real Madrid postigao Kilijan Mbape u 74. minutu. ; "Ne vidim razlog da i u revanš ne uđemo sa verom i idejom da pobedio, iako igramo protiv tima sa neverovatnim talentom", istakao je posle meča trener Bajerna Vensan Kompani.

1/4

Kompani je posebno pohvalio golmana Manuela Nojera. ; "Imao sam osećaj da je u veoma dobroj fori i da nam je potreban, ne samo zbog svog iskustva, već i zbog svog kvaliteta. Reagovao je u veoma teškim fazama ove utakmice", rekao je Kompani o 40-godišnjem Nojeru. ; Trener Real Madrida Alvaro Arbeloa je naveo da veruje da njegov tim može da pobedi u Nemačkoj.

"Još smo živi. Nalazimo se na golu udaljenosti. Pokazali smo da možemo da pobedimo bilo gde. Pokazali smo to šansama za gol koje smo imali protiv protivnika za koga smo znali da će nam otežati posao", rekao je Arbeloa.

"Neće biti lako. Igrao sam tamo mnogo puta i znam da atmosfera na Alijancu nije laka za protivnike. Ali, mi smo Real Madrid, možemo da pobedimo bilo gde", istakao je on.

Revanš je na programu u sredu, 15. aprila u Minhenu. Pobednik ovog dvomeča u polufinalu Lige šampiona igraće protiv pobednika dvomeča između Pari Sen Žermena i Liverpula.