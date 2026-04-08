Partizan je u teškom trenutku, niko to ne krije, a sada ide u goste odličnom Novom Pazaru, koji se bori za Evropu i koji vodi Nenad Lalatović.

Sve to zna Srđan Blagojević, koji zna koliko težak posao čeka njegove igrače i koja je najveća boljka njegove ekipe.

"Apsolutno smo svesni značaja ove utakmice, koja je i neki derbi kola, a to je poslednje kolo ovog regularnog dela pre nego što se uđe u plej-of. Izuzetno teška utakmica nas očekuje, s obzirom na to da je Novi Pazar ekipa koja ima svoje motive u borbi za Evropu. Jako dobro igraju, predvođeni su iskusnim trenerom koji po 'difoltu' ima veliki motiv protiv Partizana, tako da nas sigurno očekuje veoma zahtevna i izazovna utakmica. Mi smo kao ekipa pre određenog vremena imali tri poraza u nizu. Sada smo tri utakmice bez poraza, ali u isto vreme, poslednje dve utakmice smo i bez pobede. Imamo svoje motive i svoje želje. Isključivo kroz rad, kroz želju da napredujemo i da se poboljšamo u nekim stvarima u kojima nismo bili dovoljno dobri, ali isto tako i sa željom da zadržimo neke stvari koje su bile dobre, putujemo u Novi Pazar. Kroz taj model ponašanja i funkcionisanja očekujemo da će doći i više bodova na naš konto".

Koliko ste uspeli da se bavite najvećim problemom Partizana, a to je nedostatak efikasnosti i korišćenje šansi? Drugo pitanje je kakva je zdravstvena situacija, ko će biti u konkurenciji, a ko neće?

"Mi se svakodnevno bavimo analizom stvari koje su dobre i koje treba da zadržimo, kao i analizom onoga što bi trebalo da popravimo. Apsolutno smo svesni onoga što je bio nedostatak na prethodne dve utakmice, gde smo u oba meča veći deo vremena imali igrača više, ali nismo uspeli da pobedimo. Ta nas činjenica frustrira, to je prvo. Ono na šta pokušavamo da utičemo kod ekipe jeste da to ne utiče negativno na njih u psihološkom smislu. Važno je da igrači i ceo kolektiv ne ispoljavaju frustracije, da ih drže pod kontrolom i da fokus ostane isključivo na radu. Mogu da kažem da je na utakmici protiv Čukaričkog bila bolja kontrola stvari koje se dešavaju, u smislu da smo protivniku dozvolili manje prilika uopšte da nas ugrozi. Radnik je protivnik imao neke kontranapade i situacije gde nas je ugrožavao, a ovde toga praktično nije ni bilo. Ono što se ponavlja, a to smo radili juče na analizi kada smo razgovarali sa igračima i kada smo im pokazivali, jesu problemi u strukturi, zauzimanju određenih pozicija, kao i problem tajminga kretanja kada dolazimo u određene prostore. Pogotovo je najbitnije rešavanje situacija u završnoj trećini, to jest izbor rešenja koji smo imali u tom delu terena – kada se centrira, a kada se ide na ekstra pas. Na kraju krajeva, najbitniji je način na koji popunjavamo šesnaesterac. To sam rekao odmah posle utakmice, a pogotovo je važna ta energija i glad pri dolasku u kazneni prostor, tačnije želja i uverenost da možemo da damo gol. To je opet neki psihološki momenat i pokušavamo sve vreme da radimo na tome, nadajući se da će taj rad doneti efekta".

O rivalu…

"Što se tiče Novog Pazara, danas ćemo pokazivati igračima karakteristike njihove igre. Pratili smo poslednjih nekoliko utakmica koje su odigrali. U principu, to je ekipa koja ima određeni kvalitet, dobru energiju i dobrog trenera. Menjaju oblike i strukture koje koriste na utakmicama, tako da naši igrači moraju biti spremni na sve varijante i na sve moguće ideje koje oni mogu da prezentuju na terenu. Ujedno moramo imati i pripremljen odgovor na to. Dakle, pun fokus je na ovoj utakmici i želja nam je da to sve prođe kako treba. Daćemo sve od sebe, u to nemam nikakvu sumnju".

Andrej Kostić je odradio dva treninga bez ograničenja, ali nije još skroz u formi.

"On će biti u konkurenciji za sutrašnju utakmicu, iako treba imati u vidu da je napravio veću pauzu od desetak dana. Imamo problem sa Demba Sekom čija je povreda iz ranijeg perioda hronična. Reč je o povredi preponskog dela koju pokušavamo da držimo pod kontrolom. Nadam se da će biti u redu ne samo za ovu utakmicu, nego do kraja prvenstva, te da ćemo moći da ga koristimo u meri u kojoj je to moguće kako bi dao pun doprinos. Imamo problem sa Stefanom Petrovićem koji se vratio iz omladinske reprezentacije sa povredom skočnog zgloba i još uvek nije u trenažnom procesu. Takođe, problem imamo i sa malim Dušanom Jovanovićem koji je pre neki dan napravio nezgodan pokret, imao je hiperekstenziju kolena i nategnuo je ligamente. Njih dvojica nisu u trenažnom procesu, dok su ostali tu, spremni su i očekujemo da daju svoj maksimalan doprinos".

Znate li sastav za sutra?

"Ne znam još uvek, imam dve dileme. Tokom današnjeg treninga ćemo probati raznorazne varijante, a sutra ćemo doneti konačnu odluku o tome".

Šta mislite o njihovim rezultatima u poslednje vreme i oni su malo pali u formi?

"Ne bih ja formu vezivao isključivo za rezultate. Znam da su svima rezultati uvek najvažniji i da je to ono jedino što ostaje zapisano, ali forma se ne ogleda samo u rezultatu nego i u nivou kvaliteta same predstave. Tako je i sa njima. Odigrali su utakmicu protiv Železničara iz Pančeva, koji u poslednje vreme igra jako dobro i kvalitetno. Oni su prvo poluvreme odigrali malo rezervisanije, ako tako mogu da kažem, koristeći jednu formaciju i način da ispariraju Železničaru. Onda su u drugom poluvremenu, najviše verovatno zbog negativnog rezultata, promenili stav i krenuli mnogo agresivnije, hrabrije i drčnije. Moram da priznam da su uspeli da poremete taj Železničar, koji je na kraju dobio utakmicu pre svega zahvaljujući individualnom kvalitetu. Apsolutno sam svestan da nas očekuje motivisan protivnik jer su u borbi za Evropu. Trener koji sam po sebi, svojim karakteristikama i harizmom, donosi ogromnu energiju svakoj ekipi koju vodi, tako da uopšte ne sumnjam da nas očekuje težak posao. Naravno, naš zadatak je pre svega da sebe stabilizujemo u motivima, razmišljanjima i u onome što mi radimo. Cilj je da tu stabilnost dobijemo u što kraćem roku, da ne budemo isfrustrirani zbog toga što nismo postigli golove, iako to nije lako, nego da pronađemo u sebi tu unutrašnju snagu koja će nas voditi u narednom periodu".

