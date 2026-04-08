Trener fudbalera Reala Alvaro Arbeloa posle poraza od Bajerna u Madridu izjavio je da će njegovklub ići na pobedu protiv u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona u Minhenu.

Fudbaleri Reala poraženi su u utorak u Madridu od ekipe Bajerna (1:2) u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona.

"Ovo je poraz koji smo verovatno mogli da izbegnemo da smo imali više sreće. Napravili smo dve greške, a protiv ovakvih klubova takve greške se skupo plaćaju. Ako bilo koji tim može da pobedi u Minhenu, to je Real. Mi smo Real, znamo koliko je teško tamo pobediti, ali idemo po pobedu u Minhen", izjavio je Arbeloa, prenele je španska Marka.

Real će u revanšu igrati bez Orelijena Čuamenija, koji će zbog žutih kartona da propusti duel u Minhenu.

"To je značajan gubitak, ali imamo pouzdane zamene. Takođe, ne znam kako sudija nije pokazao crveni karton zbog prekršaja nad Kilijanom Mbapeom. To su odluke koje je teško razumeti", dodao je trener Reala.

Real - Bajern 7.4.2026

Revanš meč između Bajerna i Reala biće odigran 15. aprila u Minhenu.

"Računam na svoje igrače u revanšu. Divim se njihovoj ambiciji i želji da ne izgube. Vrlo sam uveren da možemo da odemo u Nemačku i da tamo pobedimo", zaključio je Arbeloa.

Trener Bajerna Vensan Kompani bio je zadovoljan pobedom u Madridu.

"Svi su u svlačionici i dalje veoma mirni. I dalje nam je potrebna pobeda da prođemo dalje. Ali, želim da moji igrači znaju, da budu svesni da su pobedili u Madridu. A to vredi nešto, moramo da gledamo tako. To nam pokazuje da možemo mnogo. Tu veru i samopouzdanje moramo da unesemo i u sledeći meč", rekao je Kompani.

On je pohvalio odbrambene igrače Bajerna i golmana Manuela Nojera.

"Bilo nam je potrebna magija u odbrani i neverovatne odbrane Nojera. Kada pogledam šanse koje smo mi imali, to nam daje samopouzdanje da možemo da postignemo više golova. To je ono što treba da pokušamo da uradimo kod kuće. Želimo da napravimo razliku pred našim navijačima. Nadam se da ćemo, ako budemo imali takve šanse ponovo, umeti da ih iskoristimo", dodao je Kompani.

