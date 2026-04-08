Srpski trener, Radomir Đalović, bez angažmana je posle epizoda u Rijeci i Mariboru, ali i turskom Kajzerisporu.

Đalović je sada izašao u javnost i otkrio prljav veš iz Maribora iz kog je otišao posle tuče na treningu.

- Dogodio se taj incident posle Kup utakmice gde smo ja i moj štab odlučili da nećemo ostati i da nećemo dalje raditi u Mariboru. Dogodila se tuča između naša dva najbolja igrača. Ja i moj štab nismo hteli da pređemo preko toga. Ne kažem da je mene taj igrač udario namerno, ali ako trener stane ispred vas, morate stati, zar ne? Smatrali smo ja i moj štab da je najbolje za sve da odemo. Ja sam tako odlučio jer da sam ostao, morao bih da sklonim njih dvojicu. Ne bi oni više bili u Mariboru, a realno su najbolji igrači. Imali smo ugovor na dve godine i lako smo se dogovorili sa njima i rekli da nećemo nastaviti saradnju, da odlazimo iz tog razloga i to je jedina istina. Nemam nikakvih zamerki ni prema kome u Mariboru, ali to je jedina istina i mislim da je u tom trenutku to bilo najbolje za sve. I za mene i za klub. Jer, ponavljam, ta dva igrača koja su se potukla sigurno više ne bi igrala u Mariboru dok sam ja tamo - rekao je Đalović za "net.hr", pa dodao:

- To su stvari koje se događaju između dva igrača svakodnevno, ali u takvoj situaciji ne dolazi i ne sme doći do fizičkog obračuna. Trajalo je to i kako smo zaustavili trening, onda sam u jednom trenutku i ja stao ispred tog igrača, međutim on je bio toliko 'nabrijan' da je krenuo u obračun, zakačio pritom i mene i nastavio dalje da se tuče. Ponavljam, taj igrač nije mene udario namerno niti sam to govorio, ali ako trener stoji ispred tebe...

Preispitao je i svoj potez.

- Možda sam i ja u tom trenutku povukao neiskusan potez. Trebalo je da se sklonim i gledam sa strane, ali sam hteo to da zaustavim jer trening traje. To je jedina istina, tako se dogodilo. Posle toga sam seo sa svojim stručnim štabom i tako smo odlučili. Zvali su me, pokušavali su i predsednik i svi da ostanem, jedan deo navijača je isto to hteo, ali u tom trenutku sam već presekao i rekao da je kraj. Gledao sam interes kluba i svoj, i nisam hteo više da ostajem u Mariboru posle toga. Pokušali su, hteli su, ali ja nisam hteo više da ostanem zbog svega navedenog.

A govorio i o reakciji kluba.

- Oni to gledaju možda malo drugačije. Možda u Mariboru smatraju da je to što se dogodilo normalno. Možda je on mislio da je normalno da se dvojica igrača potuku i da igrač pritom udari trenera. Možda je on mislio da je to normalno. Ja mislim da to nije normalno. Okej, može se dogoditi, ali to nije normalno i to je to. Ne zameram mu što je Bašgul rekao, to je njegovo razmišljanje. Nemam šta loše da kažem ni za njega ni za bilo koga tamo, iskreno - zaključio je Radomir Đalović.

