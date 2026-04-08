"TAJ PERIOD JE NAJVAŽNIJI U FORMIRANJU IGRAČA" Ranko Stojić jasan: Zbog tih momaka moramo...
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) organizuju konferenciju „Put šampiona“ posvećenu razvoju omladinskog fudbala.
Na drugom panelu govorilo se o fudbalskom identitetu nacionalnih selekcija, a Ranko Stojić istakao je da je period od 18. do 21. godine najvažniji u formiranju igrača.
- Još jednom da čestitam svima. Dobri rezultati dolaze kao posledica dobro organizovanog sistema. Moramo pomenuti da smo imali dobre rezultate i u nekim prethodnim periodima, gde smo imali da polufinala EP u kadetskoj selekciji, to su bili zavidni rezultat. Svi ćemo se složiti, oba selektora, naročito selektor U19 Gordan Petrić, sada moramo da budemo mirni i skromni, a ovo treba da bude jedan podstrek da radimo još više i još bolje. Iz te skromnosti ambicije neće nedostajati, ali te ambicije ostaju u okviru sistema. Moramo da nastavimo kvalitetno zbog tih momaka. Taj period od 18. do 21. godine je najvažniji period u formiranju igrača - rekao je Ranko Stojić.
