Tragične vesti pogodile su svet sporta pošto je u 68. godini umro legendarni trener Partizana Duško Vujošević.

Ova užasna vest potresla je čitavu Srbiju, a na konferenciji Kurira i FSS pred početak trećeg panela održan je minut ćutanja u čast legendarnog trenera.

Podsetimo, Duško Vujošević je primljen u bolnicu pre par nedelja, usled problema sa srcem, a imao je i upalu pluća, kao i problem sa bubregom za koji mu je urađena transplantacija prošle godine u Belorusiji.

Par dana posle prijema delovalo je da mu se stanje poboljšalo, ali su sada stigle najcrnje moguće vesti koje su potvrđene za portal Nova.rs.

Vujošević je najveći trag u košarci ostavio je kao trener Partizana, sa kojim je osvojio brojne trofeje, a vodio je i OKK Beograd, Mladost Zemun, Oksimesu, Crvenu zvezdu, Brešu, Pistoju, Pezaro, Radnički Beograd, CSKA Moskvu, Limož i Kluž, a bio je i selektor Srbije i Crne Gore, kao i Bosne i Hercegovine.

