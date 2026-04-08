ŽENA NA KLUPI SRPSKOG FUDBALSKOG KLUBA?! Isplivala neverovatna priča - bivši superligaš imao je ovu ideju: "Otkriću vam ekskluzivno..."
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) organizuju konferenciju „Put šampiona“ posvećenu razvoju omladinskog fudbala.
Na trećem panelu, posvećenom ženskom fudbalu, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije Sandra Sremčević, otkrila je jednu nepoznatu priču. Selektorka ženske reprezentacije, Lidija Stojkanović, mogla je da postane prva žena glavni trener jednog kluba iz Super lige.
- Ja imam jednu ekskluzivnu informaciju, da nismo dogovorili saradnju sa Lidijom Stojkanović da bude selektorka A reprzentacije Srbije, znam da bi dobila ponudu od jednog bivšeg superligaša da bude glavni trener i to je proverena informacija. Ali, na našu sreću Lidija je pristala da bude selektorka tako da je taj klub ostao kratkih rukava - rekla je Sandra Sremčević.
