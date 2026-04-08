Slušaj vest

Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) organizuju konferenciju „Put šampiona“ posvećenu razvoju omladinskog fudbala.

Na trećem panelu, posvećenom ženskom fudbalu, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije Sandra Sremčević, otkrila je jednu nepoznatu priču. Selektorka ženske reprezentacije, Lidija Stojkanović, mogla je da postane prva žena glavni trener jednog kluba iz Super lige.

Put šampiona - panel 3 Foto: Nemanja Nikolić

- Ja imam jednu ekskluzivnu informaciju, da nismo dogovorili saradnju sa Lidijom Stojkanović da bude selektorka A reprzentacije Srbije, znam da bi dobila ponudu od jednog bivšeg superligaša da bude glavni trener i to je proverena informacija. Ali, na našu sreću Lidija je pristala da bude selektorka tako da je taj klub ostao kratkih rukava - rekla je Sandra Sremčević.

 BONUS VIDEO:

Obraćanje Branka Radujka na konferenciji Put šampiona