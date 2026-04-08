Tragične vesti potresle su svet srpske košarke.

Zbog njegove smrti oglasili su se i ljudi iz FK Partizan.

- Fudbalski klub Partizan sa velikim bolom i tugom primio je vest o preranom odlasku legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića.

Znali smo da mu je zdravstveno stanje narušeno i nadali se da će uspeti da pobedi u najvažnijoj životnoj borbi, kao što je to uspevao mnogo puta na terenu vodeći svoj Partizan. Na žalost nije uspeo u tome i preminuo je u 67. godini.

Navijači Partizana neće ga pamtiti samo po velikom broju osvojenih trofeja, već i po velikoj srčanosti i borbi da svim sekcijama unutar Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, čiji je svojevremeno bio i bio predsednik, bude bolje.

Tokom bogate trenerske karijere Dule je sa Partizanom osvojio pet šampionskih titula u regionalnoj ABA ligi, dve titule šampiona Jugoslaviji, tri prvenstva Srbije i Crne Gore, a u šest navrata je predvodio crno-bele do pehara u šampionatu Srbije. U riznici trofeja ima i dva Kupa Jugoslavije i dva Kupa Radivoja Koraća, a dva puta je odveo KK Partizan na završne turnire Evrolige, da bi trenersku karijeru završio u rumunskom Klužu.

U sezoni 2008/2009 zvanično je proglašen za najboljeg trenera u Evropi i dobio je priznanje „Aleksandar Gomeljski“, a bio je i selektor reprezentacije Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Dule, hvala na svemu i počivaj u miru - napisali su iz FK Partizan.

