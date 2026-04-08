Romantičari igraju protiv Radnika od 19.00 sati u poslednjem kolu Superlige
zanimljivo
OFK BEOGRAD POZIVA SVE NAVIJAČE DA DOĐU POLA SATA PRE POČETKA UTAKMICE: Ponovo radi bioskop na Karaburmi!
Slušaj vest
OFK Beograd sutra od 19.00 časova dočekuje Radnik u poslednjem kolu regularnog dela Superlige.
Posle deset godina klub sa Karaburme vratio se na Omladinski stadion i spremio niz iznenađenja svojim pratiocima.
Aleksa Cvetković na utakmici OFK Beograda i Javora Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
OFK Beograd pozvao je sve svoje navijače da u što većem broju dođu na utakmicu, ali najmanje pola sata ranije. Ulaz na utakmicu je slobodan.
Naime, uprava Romantičara spremila je zanimljivu projekciju otvaranja stadiona za svoje simpatizere pod nazivom - Ponovo radi bioskop.
OFK Beograd nalazi se na šestom mestu na tabeli Superlige i obezbedio je plasman u plej-of.
Reaguj
Komentariši