Panel broj četiri bio je vezan za put evropskog i svetskog fudbala, a UEFA i FIFA dali su svoja iskustva i smernice.

Predstavnik FIFA, Marian Pahars, istakao je kako je Srbija uspavani džin, a onda rekao kako naša zemlja može da stvori najboljeg fudbalera ikada jer je najvećeg ikada stvorila u tenisu gde je Novak Đoković ispisao istoriju tog sporta.

- Kažete da Srbija ima talenat, ali ja se uvek sećam velikih igrača odavde. Znam da ima ovde mnogo talenta, ali nekada ako ste uspeli da stvorite najboljeg tenisera u istoriji, možda možete da stvorite i najboljeg fudbalera ikada. Po tome kažem da ste uspavani džin - rekao je Marian Pahars, predstavnik FIFA na panelu broj četiri.

