Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) organizuju konferenciju „Put šampiona“ posvećenu razvoju omladinskog fudbala.

Panel broj četiri bio je vezan za put evropskog i svetskog fudbala, a UEFA i FIFA dali su svoja iskustva i smernice.

Put šampiona - četvrti panel

Predstavnik FIFA, Marian Pahars, istakao je kako je Srbija uspavani džin, a onda rekao kako naša zemlja može da stvori najboljeg fudbalera ikada jer je najvećeg ikada stvorila u tenisu gde je Novak Đoković ispisao istoriju tog sporta.

- Kažete da Srbija ima talenat, ali ja se uvek sećam velikih igrača odavde. Znam da ima ovde mnogo talenta, ali nekada ako ste uspeli da stvorite najboljeg tenisera u istoriji, možda možete da stvorite i najboljeg fudbalera ikada. Po tome kažem da ste uspavani džin - rekao je Marian Pahars, predstavnik FIFA na panelu broj četiri.

Ne propustiteFudbalŽENA NA KLUPI SRPSKOG FUDBALSKOG KLUBA?! Isplivala neverovatna priča - bivši superligaš imao je ovu ideju: "Otkriću vam ekskluzivno..."
FudbalMINUT ĆUTANJA U ČAST DUŠKA VUJOŠEVIĆA! Potresne scene posle vesti koja je šokirala Srbiju - legendarnom treneru odata počast na konferenciji Put šampiona!
Fudbal"MI IMAMO KODEKSE PONAŠANJA, ONI SE TRUDE DA TO ISPOŠTUJU..." Igor Matić na konferenciji Put šampiona otkrio: Cilj je da razvijemo igrače, a krajnji cilj je...
Fudbal"BILI SMO PRVACI EVROPE I SVETA, DA LI SMO TO ISKORISTILI?!" Gordan Petrić digao glas na konferenciji Put šampiona: To ništa ne znači, ako...
Obraćanje Branka Radujka na konferenciji Put šampiona Izvor: Kurir televizija