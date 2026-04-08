Nenad Lalatović, trener fudbalera Novog Pazara oglasio se uoči okršaja sa Partizanom u četvrtak (17.00) u 30. kolu Superlige Srbije.

Lalatović je jasno i glasno poručio da veruje u Partizan za koga smatra da može da ugrozi Crvenu zvezdu, ali sledeće sezone...

Nenad Lalatović u Novom Pazaru

- Žao mi je što neće biti navijača, fudbal se igra za publiku. Ovo je pravi derbi, gde su mogli da dođu navijači našeg Pazara i Partizana. Mislim da bi utakmica bila puno bolja i kvalitetnija. Nedostajaće publika, ali to ne sme puno da nas brine. Ne treba da imamo pritisak jer nam dolazi veliki klub, moramo da se fokusiramo na nas - rekao je Lalatović i dodao:

- Dva najveća kluba u Srbiji su Zvezda i Partizan, a za mene je i Pazar sigurno jedan od najvećih. Kad igra dobro ili malo lošije, Partizan je Partizan. U Partizanu niko ne može da igra slučajno, tamo su neki od najboljih igrača što ih Srbija ima. Gledao sam njegove tri poslednje utakmice i meni deluju jako dobro. Živnuli su dolaskom kolege Srđana Blagojevića, koji je prvi put nepotrebno otišao. Morali su da ga ostave. Igraju mnogo bolje nego pre. Možda ima male krize rezultata, pošto neke utakmice nisu dobili, a apsolutno su zaslužili. Jako dobro su organizovani, imaju sistem od kojeg ne odstupaju.

Imaće Lalatović problem sa sastavljanjem tima, jer u istom neće biti povređenih Stanisavljevića, Miletića i Marinkovića.

- Tri bitna igrača za našu startnu postavu, ali koga nema, bez njega se može i mora. U protokolu ćemo imati 17 ili 18 igrača, a ne 22 kao većina klubova. Na popodnevnom treningu biće svega 15 fudbalera, ne mogu da napravim ni deset na deset. Ne možemo da radimo prekide, jer nas nema. Situacija na koju nisam navikao, ali moraćemo da se prilagodimo. Apsolutno verujem u sve koji će izaći na teren, puni su samopouzdanja. Ako ispoštuju to što smo radili i radićemo do utakmice, ima šanse da se predstavimo u dobrom svetlu i da ih iznenadimo osvajanjem tri boda - rekao je Lalatović i dodao:

- Konkurentni smo za Evropu i želim da ostanemo konkurentni do samog kraja. Najbitnije je da smo u plej-ofu. Moramo da pojačamo tim za sledeću sezonu, čak ako možemo da razdvojimo Zvezdu i Partizan, da probamo da osvojimo trofej. To je moja velika želja, ako se dogovorimo da ostanem. Želim da ostanem, ali samo ako to bude i želja navijača. Ovde sam došao najviše zbog navijača Novog Pazara.

Istakao je Lalatović i da veruje u ovaj tim crveno-belih.

- Ne znam ko veruje ili ne veruje u Partizan, ali ja verujem u ovaj njihov tim, kolegu Blagojevića i upravu. Dođu u životu usponi i padovi, dođe kriza. Ja njih respektujem. Uvideli su grešku i vratili Blagojevića, imaju mlade i poletne igrače sposobne da potezom reše utakmicu. Siguran sam da će sledeće godine biti konkurentni za titulu Crvenoj zvezdi. Ja im to želim da bi liga bila interesantnija - zaključio je Lalatović.

