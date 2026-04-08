Proslavljenog fudbalera Partizana, Sašu Ilića, tragična vest o smrti Duška Vujoševića je zatekla na treningu azerbejdžanskog Sumgajta.

Ilića je ova vest izuzetno pogodila, a on je u razgovoru za Telegraf rekao da je Vujoševićeva smrt nenadokadiv gubitak za košarku i srpski sport generalno.

- Tužna vest o odlasku našeg Duleta me je zatekla na treningu, ali sam predosetio da se nešto dogodilo po pozivima supruge Tijane. Dušan Vujošević nije više sa nama, ali će njegova zostavština u sportu, odnosno u košarci trajati večno, a verujem da će se njegove metode rada sa mladim igračima, njihovom selekcijom, oblikovanjem i pretvaranjem u šampione igre u budućnosti izučavati i biti primer u spotrtskim, naučnim institucijama.

- Najviše je izgubila Duletova porodica, izgubili su supruga, oca, brata, prijatelja, a u to ubrajam i Partizan, odnosno kompletno Jugoslovensko sportsko društvo. Jer, Dule je bio sinonim za naš klub, ali i reprezentativne selekcije, jer je "proizveo" milion igrača, šampiona, koji su pronosili slavu ove zemlje. Neko ko je nesebično davao sebe, u toj posvećenosti narušio i sopstveno zdravlje, postavljajući temelje kluba za koji je u dobroj meri živeo. Jedan je od najzaslužnijih što je košarkaški klub Partizan danas brend prepoznatljiv u svetskim okvirima.

- Njegov legat je nepocenljiv, zaostavština u stvaranju igrača ogromna i smatram da je Duletov odlazak veliki gubitak za sve prave partizanovce, kojima je bio idol, inspiracija. Jedan sam od njih, ponosan sam što sam ga poznavao i veoma utučen što ga više nema – rekao je Saša Ilić za Telegraf.

Ko je bio Duško Vujošević?

Trenersku karijeru započeo je vrlo mlad, a najveći trag ostavio je u KK Partizan, gde je radio u više navrata i ostvario brojne uspehe. Sa Partizanom je osvojio veliki broj domaćih titula i afirmisao mnoge mlade igrače koji su kasnije napravili značajne karijere u Evropi i NBA ligi.

Pored Partizana, trenirao je i Crvenu zvezdu i CSKA iz Moskve, kao i reprezentaciju Bosna i Hercegovina. Radio je dugo i u Italiji.

Osvojio je 11 titula u domaćem prvenstvu sa Partizanom, dok je pet puta bio šampion ABA lige. Ima i tri Kupa Radivoja Koraća, dok je vodio i Partizan na fajnal-for 2010. godine u Parizu. Takođe, ima i FIBA Korać Kup iz 1989. godine

Tokom života suočavao se i sa zdravstvenim problemima, ali je ostao aktivan i uticajan u košarkaškim krugovima.

Vujošević se smatra jednim od najuticajnijih trenera sa prostora bivše Jugoslavije.