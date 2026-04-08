Pored mnogobrojnih poznatih gostiju koje su uveličale ovaj događaj, svoj udeo je pronašao i deo aktuelne uprave FK Partizan Predrag Mijatović.

Mijatović, kao proslavljeni fudbaler Real Madrida, govorio je o kvalitetu i uticaju španskog fufbala:

- Španski fudbal je najatraktivniji. Ne samo fudbal, nego cela metodologija, vizija. Neće nam biti da naši igrači u Partizanu budu fizički jaki, nego da budu talentovani i da znaju sa loptom. Još jedna stvar na kome ćemo potencirati je kvalitet. Mi prvo radimo na manama, pa onda ostalo. A mi moramo kao Španci prvo da razvijamo kvalitete, pa onda da to dopunjujemo. To je ono što ćemo raditi dok sam u Partizanu. Ne smišljati ništa novo, nego kopirati najbolje stari - dodao je Predrag Mijatović.

Prednost domaćim igračima!

- Uvek neko to mora da započne, neki vizionar. To je proces koji nekad traje tri, pet, deset godina. To je započeo Johan Krojf i sećam se njegovog početka, i to je nešto što mi u Partizanu želimo da uradimo. Da se prioreitet da našim igračima, a onda kasnije da idemo prema stranim igračima. Ne smemo da zaboravimo da piroritet, između dobrog talentovanog klinca i stranog igrača, da prioreitet damo domaćem igraču - jasan je Mijatović.

