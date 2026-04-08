ČUKARIČKI DOČEKUJE KRAGUJEVČANE Jakšić: Gledamo samo sebe
"Naša je obaveza da na svakoj utakmici idemo na pobedu, pogotovo kod kuće. Gledamo samo sebe i cilj nam je da osvojimo što više bodova do kraja sezone. Nije isto biti šesti ili osmi na tabeli. Znamo vrednost i kvalitet protivnika, po imenima je to tim koji zaslužuje plej-of. Kragujevčani su na tabeli lošije nego što se očekivalo. Ulazimo sa respektom, ne potcenjujemo rivala, ali ni ne precenjujemo sebe", kazao je Jakšić, a preneo klub.
Čukarički će sutra dočekati Radnički 1923 u meču poslednjeg, 30. kola regularnog dela Super lige Srbije.
Jakšić je dodao i da ima nekoliko dilema zbog kadrovskih problema.
"Andreja Stojanović moraće da odradi kaznu zbog isključenja protiv Partizana, a još neki igrači su pod upitnikom zbog povreda. Na teren će izaći jedanaest najspremnijih u datom trenutku. Nećemo kalkulisati, ali imamo dovoljno prvotimaca i nadamo se nastavku serije pozitivnih rezultata", zaključio je Jakšić.
