"Naša je obaveza da na svakoj utakmici idemo na pobedu, pogotovo kod kuće. Gledamo samo sebe i cilj nam je da osvojimo što više bodova do kraja sezone. Nije isto biti šesti ili osmi na tabeli. Znamo vrednost i kvalitet protivnika, po imenima je to tim koji zaslužuje plej-of. Kragujevčani su na tabeli lošije nego što se očekivalo. Ulazimo sa respektom, ne potcenjujemo rivala, ali ni ne precenjujemo sebe", kazao je Jakšić, a preneo klub.

Čukarički će sutra dočekati Radnički 1923 u meču poslednjeg, 30. kola regularnog dela Super lige Srbije.

Jakšić je dodao i da ima nekoliko dilema zbog kadrovskih problema.

"Andreja Stojanović moraće da odradi kaznu zbog isključenja protiv Partizana, a još neki igrači su pod upitnikom zbog povreda. Na teren će izaći jedanaest najspremnijih u datom trenutku. Nećemo kalkulisati, ali imamo dovoljno prvotimaca i nadamo se nastavku serije pozitivnih rezultata", zaključio je Jakšić.

(Beta)

WhatsApp Image 2026-04-08 at 15.47.14.jpeg
HMCL5111.JPG
132132132.jpg
Dule Vujošević

