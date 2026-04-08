DVA VELIKA DERBIJA U LIGI ŠAMPIONA: PSŽ vodi protiv Liverpula! Šok - Barselona sa igračem manje, Atletiko vodi
Barselona dočekuje Atletiko iz Madrida, dok Pari Sen Žermen igra protiv Liverpula u prvim mečevima četvrtfinala Lige šampiona.
44. minut - Crveni karton!
Barselona sa igračem manje!
Faulirao je Pau Kubarsi Simeonea i posle pregleda VAR sudija Kovač je poništio žuti karton i isključio štopera Barselone.
Ljubitelji fudbala moći će da uživaju u utakmicama Barselona - Atletiko Madrid odnosno PSŽ - Liverpul. To su prvi dueli četvrtfinala i oba meča počinju u 21.00 sat.
Atletiko i Barselona su jedini timovi iz iste zemlje u ovoj fazi takmičenja. Sastali su se prošlog vikenda u prvenstvu, gde je Barsa slavila sa 2:1. Barselona se uzda u napadačku moć 18-godišnjeg Lamina Jamala, veterana Roberta Levandovskog i kreativnost Pedrija. Međutim, Simeoneov tim je pokazao da zna recept za njih – u polufinalu Kupa kralja su ih deklasirali sa 4-0 u prvom meču.
Očekivalo se da će Liverpul ove godine krenuti u silovitu odbranu titule, ali je nešto krenulo po zlu... Duel protiv PSŽ-a, aktuelnog šampiona koji ih je prošle godine eliminisao na penale, idealna je prilika da spasu sezonu.