Svi događaji
Od najnovijeg
22:03

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

21:57

Kraj prvog poluvremena!

PSŽ - Liverpul 1:0

Barselona - Atletiko Madrid 0:1

21:46

45. minut - Atletiko vodi!

Strelac je Alvarez!

21:46

44. minut - Crveni karton! 

Barselona sa igračem manje!

Faulirao je Pau Kubarsi Simeonea i posle pregleda VAR sudija Kovač je poništio žuti karton i isključio štopera Barselone.

21:16

15. minut - Miruju mreže u Barseloni

Za sada bez mnogo uzbuđenja u Kataloniji.

21:13

11. minut - Pao gol u Parizu!

PSŽ vodi 1:0 protiv Liverpula! Strelac je Due. 

21:01

Počelo je!

Mečevi u Barseloni i Parizu su startovali!

17:51

Evropa podrhtava!

Ljubitelji fudbala moći će da uživaju u utakmicama Barselona - Atletiko Madrid odnosno PSŽ - Liverpul. To su prvi dueli četvrtfinala i oba meča počinju u 21.00 sat.

Atletiko i Barselona su jedini timovi iz iste zemlje u ovoj fazi takmičenja. Sastali su se prošlog vikenda u prvenstvu, gde je Barsa slavila sa 2:1. Barselona se uzda u napadačku moć 18-godišnjeg Lamina Jamala, veterana Roberta Levandovskog i kreativnost Pedrija. Međutim, Simeoneov tim je pokazao da zna recept za njih – u polufinalu Kupa kralja su ih deklasirali sa 4-0 u prvom meču.

Očekivalo se da će Liverpul ove godine krenuti u silovitu odbranu titule, ali je nešto krenulo po zlu... Duel protiv PSŽ-a, aktuelnog šampiona koji ih je prošle godine eliminisao na penale, idealna je prilika da spasu sezonu.