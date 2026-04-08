Konferencija "Put šampiona" okupila je 150 učesnika i predstavnike najvažnijih domaćih klubova, dok su panelisti bili eminentni fudbalski stručnjaci koji su govorili o razvoju omladinskog fudbala u zemlji.

Ekskluzivno, za Kurir televiziju, govorio je Ministar sporta u Vladi Republike Srbije - Zoran Gajić.

- Na početku je uvek igra - to je stara priča koja važi i za najveće šampione, i na kraju uvek ostaje igra. Svako ko zameni teze nikada ne stigne do šampionskog nivoa, odnosno do onoga što u sportu nazivamo "dotaći plafon." Zato je važno ne skretati s pravog puta i imati prave učitelje. To podrazumeva ne samo obrazovanje i razvoj fizičkih, tehničkih i taktičkih sposobnosti, već i snažnu vaspitnu komponentu koja oblikuje sportistu kao ličnost - rekao je Gajić.

Ministar sporta u Vladi Republike Srbije - Zoran Gajić Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Zoran Gajić otvorio je konferenciju sledećim rečima:

- Dobar dan svima i zaista iskrene čestitke svima koji su se setili i koji organizuju jedan ovakav događaj. Ono što želim da kažem na samom početku je to da se Ministarstvo sporta Srbije nalazi pri kraju izrade strategije sporta od 2026. do 2035. godine. Odradili smo analizu prethodne dve godine i sada je na javnoj raspravi ta strategija. Želeli smo iz baze da čujemo šta su problemi. U razgovoru sa svojim kolegama slični su nam problemi, maltene identilčni. Globalizam postoji u sportu i ne možemo mi da pobegnemo. Sve manji je interes za kretanjem i vežbanjem - rekao je, između ostalog, Gajić.

