Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se po treći put u sezoni 26. aprila.
179. večiti derbi
POZNATO KADA JE NA PROGRAMU NOVI VEČITI DERBI: Sada je sve jasno - evo gde će se igrati!
Slušaj vest
Pobedom Vojvodine u poslednjem kolu nad Radničkim iz Niša od 3:2, postalo je jasno da Partizan sa treće pozicije ulazi u plej-of. Crno-beli trenutno imaju četiri boda manje od Vojvodine, uz meč manje protiv Novog Pazara.
Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi
Vidi galeriju
Prema tome, "večiti" derbi će biti na programu tek u trećem kolu plej-ofa, a on je zakazan za 26. april na stadionu Rajko Mitić.
U prvom kolu će Zvezda dočekati Vojvodinu, a Partizan će ugostiti Železničar, dok će par dana kasnije crno-beli gostovovati u Novom Sadu Vojvodini, a Zvezda u Pančevu.
Reaguj
Komentariši