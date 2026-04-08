Slušaj vest

Pobedom Vojvodine u poslednjem kolu nad Radničkim iz Niša od 3:2, postalo je jasno da Partizan sa treće pozicije ulazi u plej-of. Crno-beli trenutno imaju četiri boda manje od Vojvodine, uz meč manje  protiv Novog Pazara.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi

Prema tome, "večiti" derbi će biti na programu tek u trećem kolu plej-ofa, a on je zakazan za 26. april na stadionu Rajko Mitić.

U prvom kolu će Zvezda dočekati Vojvodinu, a Partizan će ugostiti Železničar, dok će par dana kasnije crno-beli gostovovati u Novom Sadu Vojvodini, a Zvezda u Pančevu.

Ne propustiteFudbalLALATOVIĆ PONOVO ŠOKIRAO: "Verujem u Partizan"! Zapaljive reči bivšeg trenera i fudbalera Crvene zvezde!
Nenad Lalatović
FudbalZAVRŠAVA SE REGULARNI DEO SEZONE U SUPER LIGI SRBIJE! Zvezda dočekuje Spartak, Partizan gostuje Novom Pazaru
PARTIZAN-CUKARICKI_17.JPG
FudbalPARTIZAN NEĆE NAREDNIH PET, ŠEST GODINA BITI KONKURENTAN ZVEZDI! Mislio sam da će Lalatović biti u TOP 5 evropskih liga ...
Nenad Lalatović
FudbalPARTIZAN ČEKA ČUKU U HUMSKOJ, ZVEZDA GOST U SURDULICI! Evo gde možete gledati prenos mečeva uživo!
Obraćanje Branka Radujka na konferenciji Put šampiona Izvor: Kurir televizija