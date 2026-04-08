Pobedom Vojvodine u poslednjem kolu nad Radničkim iz Niša od 3:2, postalo je jasno da Partizan sa treće pozicije ulazi u plej-of. Crno-beli trenutno imaju četiri boda manje od Vojvodine, uz meč manje protiv Novog Pazara.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi

Prema tome, "večiti" derbi će biti na programu tek u trećem kolu plej-ofa, a on je zakazan za 26. april na stadionu Rajko Mitić.

U prvom kolu će Zvezda dočekati Vojvodinu, a Partizan će ugostiti Železničar, dok će par dana kasnije crno-beli gostovovati u Novom Sadu Vojvodini, a Zvezda u Pančevu.