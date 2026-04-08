Fudbaleri Vojvodine pobedili su na svom terenu u Novom Sadu Radnički iz Niša 3:2, u utakmici poslednjeg 30. kola Super lige i obezbedili drugo mesto u plej-ofu.
VOŠA SE KOCKALA, ALI POBEDILA: Vojvodina slavila nad Radničkim za drugo mesto u plej-ofu Super lige
Vojvodina je povela golom Marka Veličkovića u 21. minutu, a izjednačio je Isah Abas u 56. minutu.
Novu prednost domaćima doneo je Aleksa Vukanović u 58. minutu, a treći gol postigao je Vukan Savićević u 63. minutu.
Konačan rezultat postavio je Mateja Radonjić u 82. minutu.
Fudbaleru Vojvodine Lazaru Ranđeloviću poništena su dva gola zbog ofsajda.
Vojvodina je ostvarila 19. pobedu u ligi i druga je na tabeli sa 62 boda, četiri boda više i utakmicom više od trećeplasiranog Partizana.
Radnički je pretrpeo četvrti uzastopni poraz, ukupno 15. u ligi i zauzima 13. mesto sa 33 boda i igraće u plej-aut grupi za opstanak u ligi.
(Beta)
