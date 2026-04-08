Slušaj vest

Vojvodina je povela golom Marka Veličkovića u 21. minutu, a izjednačio je Isah Abas u 56. minutu.

Novu prednost domaćima doneo je Aleksa Vukanović u 58. minutu, a treći gol postigao je Vukan Savićević u 63. minutu.

Konačan rezultat postavio je Mateja Radonjić u 82. minutu.

Fudbaleru Vojvodine Lazaru Ranđeloviću poništena su dva gola zbog ofsajda.

Vojvodina je ostvarila 19. pobedu u ligi i druga je na tabeli sa 62 boda, četiri boda više i utakmicom više od trećeplasiranog Partizana.

Radnički je pretrpeo četvrti uzastopni poraz, ukupno 15. u ligi i zauzima 13. mesto sa 33 boda i igraće u plej-aut grupi za opstanak u ligi.

(Beta)