Domaći tim je u vođstvo doveo Florijan Grilič u petom minutu, dok je gostima iz Sevilje dva minuta kasnije zbog ofsajda poništen pogodak Marka Bartre.

Betis je do izjednačenja ipak došao u drugom poluvremenu, nakon što je u 61. minutu sa penala bio siguran Huan Kamilo Ernandes.

Revanš se igra za osam dana u Sevilji, a pobednik dvomeča u polufinalu čeka boljeg iz duela u kojem se sastaju Frajburg i Selta.

(Beta)