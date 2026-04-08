Fudbaleri Brage i Betisa odigrali su u Portugalu nerešeno 1:1, u prvoj utakmici četvrtfinala Lige Evropa.
BRAGA I BETIS SVE REŠAVAJU U REVANŠU: Ernandes sa "bele tačke" izvukao remi
Domaći tim je u vođstvo doveo Florijan Grilič u petom minutu, dok je gostima iz Sevilje dva minuta kasnije zbog ofsajda poništen pogodak Marka Bartre.
Betis je do izjednačenja ipak došao u drugom poluvremenu, nakon što je u 61. minutu sa penala bio siguran Huan Kamilo Ernandes.
Revanš se igra za osam dana u Sevilji, a pobednik dvomeča u polufinalu čeka boljeg iz duela u kojem se sastaju Frajburg i Selta.
(Beta)
