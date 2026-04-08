Fudbaleri Zenita i Spartaka iz Moskve igraju utakmicu polufinala Kupa Rusije.
"KOSOVO JE SRBIJA" GRMI U SANKT PETERBURGU! Na velikom ruskom derbiju navijači razvili transparent: "Braća zauvek"!
Na prepunom stadionu u Sankt Peterburgu vlada sjajna atmosfera.
U jednom momentu sa tribina se horski začulo "Kosovo je Srbija"
Takođe na tribinama stadiona može se videti transparent napisan na srpskom jeziku gde piše "Braća zauvek"!
Pogledajte i sami detalje sa stadiona.
Spartak se na kraju nakon boljeg izvođenja penala rezultatom 7:6. plasirao u finale. U regularnom delu meča nije bilo golova.
