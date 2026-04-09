Fudbaleri Vojvodine savladali su niški Radnički sa 3:2 i obezbedili drugo mesto na tabeli Super lige Srbije pred početak plej-ofa.

Po završetku ove utakmice, trener Vojvodine Miroslav Tanjga, digao je glas zbog akcije selektora Srbije Veljka Paunovića u toku pauze i okupljanja igrača iz Super lige. Iz Vojvodine su pozvana petorica fudbalera, dok su, na primer, iz Crvene zvezde u konkurenciji njih trojica, što je zasmetalo Tanjgi.

Miroslav Tanjga

- Kao i svi, moramo imati slobodnih dana, malo nam pauza sa reprezentacijom utiče negativno. Nama odlazi pet igrača, a iz Zvezde ide tri i to koja nisu starteri. Neću da miniram tu ideju, ali nama je važno da imamo tu petoricu igrača. Mislim da to mora da se rešava u nekom drugom periodu, a ne pred plej-of. Sutra ćemo znati ko će ići, ali bih voleo da svi reprezentativci, pa ćemo da vidimo ko će da ide iz Zvezde. Ja moram to da kažem, naših pet startera danas neće biti tu. Mi posle pauze igramo sa Zvezdom, sa kojom u poslednje tri utakmice imamo dve pobede i remi i logično je da očekujemo pozitivan rezultat. Ne idemo tamo da se predamo. Prošli put su se igrači vratili jako umorni, nisam mogao da ih oporavim čitave sedmice. Drugačije moraju da se rešavaju neke stvari - rekao je Tanjga, pa se osvrnuo i na samu utakmicu protiv niškog Radničkog:

- Moram da priznam da smo se pred ovaj meč spremali kao da igramo sa odličnom ekipom, što su i pokazali i da ne zaslužuju poziciju na kojoj se nalaze. Pritisak je bio još veći jer je opet bio utisak da smo unapred dobili utakmicu, zbog svih dešavanja u Radničkom. Ušli smo motivisani i fokusirani, do nekog 70. minuta kada smo posle poništenog gola opet pali. Olako smo pali, primili gol i onda se pojavila nervoza i to ne sme da nam se dešava u plej-ofu. Ako želimo da ostanemo na drugom mestu moramo da budemo fokusirani tokom 90 minuta. Moramo da budemo zadovoljni kada se sve sagleda, jer smo prvenstvo počeli sa jednom ekipom, a završavamo sa drugom jer smo prodali pet standardnih igrača i sada smo drugi sa rekordnim brojem bodova. Zahvaljujem se igračima i stručnom štabu, ali nismo završili posao do kraja. Imamo četiri domaćinstva i to moramo da iskoristimo, sada odlazimo na praznike zadovoljni, ali treba da budemo spremni za sve što nas čeka u nastavku sezone. Nadam se da ćemo imati još dve utakmice i u Kupu Srbije, neće biti lako, ali verujem da ćemo biti spremni.

Prokomentarisao je i nervozu njegovih igrača u samom finišu.

- Iskreno, kada smo dali taj gol, opravdano nepriznatog, jednostavno smo se raspali, bilo je neodgovornosti, onda je ušla opet nervoza. Verujte mi, presrećan sam što nije bilo 3:3 jer to se u fudbalu često dešava. Mi smo, nadam se, zaslužili da se ipak ovako završi. Ne smemo da mislimo da će neko drugi da uradi nešto umesto nas. Malo sam i nezadovoljan igrom koje su donele izmene, ranije su nam one donosile boljitak, a sada je bilo malo kontra. Ali, to je fudbal. Sve u svemu zadovoljan sam - zaključio je Tanjga.

