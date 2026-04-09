Slušaj vest

Fudbaleri Atletiko Madrida savladali su Barselonu sa 2:0 u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona i to u gostima, ali je ovaj susret obeležio sudija Ištvan Kovač.

On je isključio Paua Kubarsija, a posle tog crvenog kartona Atletiko je počeo da dominira i stigao do trijumfa golovima Hulijana Alvareza i Aleksandera Serlota.

Barselona - Atletiko Madrid Foto: Adria Puig / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U Barseloni su besni zbog odluka Kovača, a u prvi plan iskočila je bizarna situacija iz 54. minuta kada je po mišljenju mnogih, domaćin trebalo da dobije jedanaesterac.

Golman Muso je izveo gol aut i prosledio loptu do Marka Pubila, koji ju je opet zadržao rukama, kao da prekid nije izveden! Bunili su se fudbaleri Barselone, ali reakcije sudije i VAR sobe nije bilo, dok je snimak cele situacije postao viralan na internetu.

Pogledajte kako je sve izgledalo, a u komentarima nam pišite - da li je ovo bio penal za Barselonu?

