Navijači Crvene zvezde oglasili su se pred današnju utakmicu (19.00) na Marakani protiv subotičkog Spartaka.

Delije su odlučile da pruže veliku podršku Aleksandru Kataiju kako bi po broju golova prestigao živu legendu kluba Dragana Džajića, na večnoj listi strelaca.

Delije na utakmici protiv Selte u Ligi Evrope 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Aleksandar Katai u dresu Crvene zvezde dao je 154 gola, dok je Dragan Džajić dao samo jedan više.

- Koliko prisustvujemo pisanju neke nove i svetle istorije našeg kluba, dovoljno govori podatak da našem "Magiku" fali još jedan gol kako bi se izjednačio u datim golovima sa legendom kluba i trećom Zvezdinom zvezdom – Draganom Džajićem, a dva gola već ga stavljaju na drugo mesto golgetera u istoriji Crvene zvezde, gde je na prvom mestu neprikosnoveni Bora Kostić! Katai ima priliku da se nađe u društvu Kostića, Džajića i Savića, i to na visokom drugom mestu - pišu navijači Crvene zvezde.

Aleksandar Katai Foto: Dragan Tesic, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Dalje, u poruci Delija stoji:

- Dragan Džajić je svoje poslednje golove kao fudbaler postigao pre skoro pet decenija! Zato smatramo da je svaka sledeća utakmica pisanje nove istorije u najavi i da smo baš mi koji idemo sada na utakmice, ti srećnici koji će tome prisustvovati! Pozivamo zvezdaše da ne propuste da budu deo istorije, već da i uživo budu deo nečeg tako velikog, da se na ovako nešto čekalo skoro pet decenija! Da li će to biti sutra ili u plej-ofu… Svakako treba biti tu jer ove brojke govore o tome kakvog prvog igrača imamo, a onda i koliko je naš klub napredovao i koliko ovo nisu česti događaji! Istorija se uskoro piše – budi deo nje! Sutra – 19.00 časova – svi na stadion!

Crvena zvezda je prva na tabeli Superlige sa 72 boda, deset više od Vojvodine i 14 od Partizana.

