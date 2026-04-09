- Koliko prisustvujemo pisanju neke nove i svetle istorije našeg kluba, dovoljno govori podatak da našem "Magiku" fali još jedan gol kako bi se izjednačio u datim golovima sa legendom kluba i trećom Zvezdinom zvezdom – Draganom Džajićem, a dva gola već ga stavljaju na drugo mesto golgetera u istoriji Crvene zvezde, gde je na prvom mestu neprikosnoveni Bora Kostić! Katai ima priliku da se nađe u društvu Kostića, Džajića i Savića, i to na visokom drugom mestu - pišu navijači Crvene zvezde.

- Dragan Džajić je svoje poslednje golove kao fudbaler postigao pre skoro pet decenija! Zato smatramo da je svaka sledeća utakmica pisanje nove istorije u najavi i da smo baš mi koji idemo sada na utakmice, ti srećnici koji će tome prisustvovati! Pozivamo zvezdaše da ne propuste da budu deo istorije, već da i uživo budu deo nečeg tako velikog, da se na ovako nešto čekalo skoro pet decenija! Da li će to biti sutra ili u plej-ofu… Svakako treba biti tu jer ove brojke govore o tome kakvog prvog igrača imamo, a onda i koliko je naš klub napredovao i koliko ovo nisu česti događaji! Istorija se uskoro piše – budi deo nje! Sutra – 19.00 časova – svi na stadion!