Fudbaleri Pari Sen Žermena sinoć su preslišali Liverpul na svom terenu i savladali ga rezultatom 2:0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona.

PSŽ - Liverpul Foto: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia

Prvak Evrope je bio mnogo bolji, trebalo je i ubedljivije da slavi pred revanš na Enfildu sledećeg utorka, a toga je svestan i trener Luis Enrike.

"Naravno da je šteta što nismo bili ubedljiviji. Odigrali smo sjajnu utakmicu pred našim navijačima. Predstavili smo se veoma dobro i zaslužili smo da postignemo više golova. Ali, ovo je Liga šampiona. Zadovoljni smo, ali predstoji i revanš", rekao je španski stručnjak.

Nije očekivao Liverpul u totalnoj defanzivi, uz promenu formacije...

"Iznenađujuće je da Liverpul igra na ovaj način, oni se menjaju", kazao je Luis Enrike.

Luis Enrike Foto: Kirchner/David Inderlied / imago sportfotodienst / Profimedia, Jacob King, PA Images / Alamy / Profimedia

Pobednik ovog dvomeča će u polufinalu igrati sa boljim iz duela između Bajerna i Reala. Nemci su prvi meč u Madridu dobili sa 2:1.

Kurir Sport / Sportske.net

