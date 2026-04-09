"IZNENAĐUJUĆE JE DA LIVERPUL IGRA NA OVAJ NAČIN..." Luis Enrike ostao u neverici: Zadovoljni smo, ali...
Fudbaleri Pari Sen Žermena sinoć su preslišali Liverpul na svom terenu i savladali ga rezultatom 2:0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona.
Prvak Evrope je bio mnogo bolji, trebalo je i ubedljivije da slavi pred revanš na Enfildu sledećeg utorka, a toga je svestan i trener Luis Enrike.
"Naravno da je šteta što nismo bili ubedljiviji. Odigrali smo sjajnu utakmicu pred našim navijačima. Predstavili smo se veoma dobro i zaslužili smo da postignemo više golova. Ali, ovo je Liga šampiona. Zadovoljni smo, ali predstoji i revanš", rekao je španski stručnjak.
Nije očekivao Liverpul u totalnoj defanzivi, uz promenu formacije...
"Iznenađujuće je da Liverpul igra na ovaj način, oni se menjaju", kazao je Luis Enrike.
Pobednik ovog dvomeča će u polufinalu igrati sa boljim iz duela između Bajerna i Reala. Nemci su prvi meč u Madridu dobili sa 2:1.
Kurir Sport / Sportske.net
