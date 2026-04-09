Ne ide Saši Iliću sve kako je zamislio u Azerbejdžanu. Njegov Sumgajit vezao je deset utakmica bez pobede, a negativna atmosfera prenela se i na ekipu, te je, prema informacijama tamošnjih medija, došlo i do fizičkog sukoba legende Partizana i jednog fudbalera.

Prema navodima tamošnjeg portala "Futbolinfo", na jednom treningu Sumgajita sukobili su se Saša Ilić i Danil Beskorovajni.

Saša Ilić

Isplivali su i navodni detalji ovog haosa. Sukob je prvo bio verbalni, ali je navodno brzo prešao u fizički, a posle toga Beskorovajni nije dobio priliku u poslednjem kolu protiv Nefčija, već je meč odgledao sa klupe.

Saša Ilić je otvoreno istakao nezadovoljstvo i Sebuhijem Abdulazadeom, kapitenom ekipe, a očigledno je da postoji još igrača sa kojima ima određene probleme, tako da je njegova budućnost u Sumgajitu pod velikim znakom pitanja.

Uz vest o sukobu "Futbolinfo" ističe da će Beskorovajni napustiti klub na leto ukoliko Iliću bude ukazano poverenje, ali da je veća verovatnoća da se Srbin i pre kraja sezone rastane sa azerbejdžanskim klubom.

Kurir Sport / Futbolinfo

