SAŠA ILIĆ SE POTUKAO SA SVOJIM IGRAČEM?! Azerbejdžanci plasirali SKANDALOZNU vest: Sukob na treningu - rasprava prešla u FIZIČKI OBRAČUN?! Isplivali i detalji!
Ne ide Saši Iliću sve kako je zamislio u Azerbejdžanu. Njegov Sumgajit vezao je deset utakmica bez pobede, a negativna atmosfera prenela se i na ekipu, te je, prema informacijama tamošnjih medija, došlo i do fizičkog sukoba legende Partizana i jednog fudbalera.
Prema navodima tamošnjeg portala "Futbolinfo", na jednom treningu Sumgajita sukobili su se Saša Ilić i Danil Beskorovajni.
Isplivali su i navodni detalji ovog haosa. Sukob je prvo bio verbalni, ali je navodno brzo prešao u fizički, a posle toga Beskorovajni nije dobio priliku u poslednjem kolu protiv Nefčija, već je meč odgledao sa klupe.
Saša Ilić je otvoreno istakao nezadovoljstvo i Sebuhijem Abdulazadeom, kapitenom ekipe, a očigledno je da postoji još igrača sa kojima ima određene probleme, tako da je njegova budućnost u Sumgajitu pod velikim znakom pitanja.
Uz vest o sukobu "Futbolinfo" ističe da će Beskorovajni napustiti klub na leto ukoliko Iliću bude ukazano poverenje, ali da je veća verovatnoća da se Srbin i pre kraja sezone rastane sa azerbejdžanskim klubom.
Kurir Sport / Futbolinfo
