Vest o navodnoj tuči Saše Ilića i njegovog igrača Danila Beskorovajneg koju su plasirali mediji u Azerbejdžanu brzo se raširila u javnosti.

Prema navodima tamošnjeg portala "Futbolinfo", na jednom treningu Sumgajita sukobili su se Saša Ilić i Danil Beskorovajni. Isti portal otkrio je i navodne detalje ovog haosa. Sukob je prvo bio verbalni, ali je navodno brzo prešao u fizički, a posle toga Beskorovajni nije dobio priliku u poslednjem kolu protiv Nefčija, već je meč odgledao sa klupe.

Saša Ilić Foto: Grigoriy Sokolov / Sputnik / Profimedia, https://fcnn.ru/, FK Nižnji Novgorod

Sada se, posle svega, oglasio i Ilić, koji je za Telegraf dao duhovitu izjavu o celoj situaciji.

- To su najobičnije gluposti - rekao je Ilić, a onda dodao:

- Ako baš hoćete da mi dajete na značaju, napištite da sam prebio Ukrajinca od 195 visine i 100 kg. Ispade da sam neki Herkules...

Dakle, srpski trener ističe da do tuče nije došlo i stavlja tačku na čitavu priču koju su u javnost plasirali azerbejdžanski mediji.

Kurir Sport / Telegraf

Saša Ilić dobio otkaz u Čukaričkom: Na konferenciji za medije izjavio da je Partizan zaslužio pobedu, da li je ovo razlog prekida saradnje!? Izvor: Kurir televizija