"PREBIO SAM UKRAJINCA OD 195 CM I 100 KG..." Saša Ilić se oglasio i otkrio pravu istinu o navodnoj tuči sa svojim igračem: Ispade da sam neki Herkules...
Vest o navodnoj tuči Saše Ilića i njegovog igrača Danila Beskorovajneg koju su plasirali mediji u Azerbejdžanu brzo se raširila u javnosti.
Prema navodima tamošnjeg portala "Futbolinfo", na jednom treningu Sumgajita sukobili su se Saša Ilić i Danil Beskorovajni. Isti portal otkrio je i navodne detalje ovog haosa. Sukob je prvo bio verbalni, ali je navodno brzo prešao u fizički, a posle toga Beskorovajni nije dobio priliku u poslednjem kolu protiv Nefčija, već je meč odgledao sa klupe.
Sada se, posle svega, oglasio i Ilić, koji je za Telegraf dao duhovitu izjavu o celoj situaciji.
- To su najobičnije gluposti - rekao je Ilić, a onda dodao:
- Ako baš hoćete da mi dajete na značaju, napištite da sam prebio Ukrajinca od 195 visine i 100 kg. Ispade da sam neki Herkules...
Dakle, srpski trener ističe da do tuče nije došlo i stavlja tačku na čitavu priču koju su u javnost plasirali azerbejdžanski mediji.
